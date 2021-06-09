В Приморье тигр Амур вновь стал отцом

В Приморском сафари-парке тигр Амур, прославившийся в свое время дружбой с козлом Тимуром, стал отцом во второй раз, сообщается на сайте парка.

Двух детенышей родила подруга Амура тигрица Уссури. Событие произошло десять дней назад, но рассказали о нем сотрудники сафари-парка только сейчас.

Уссури родила первого тигренка ночью 29 мая в 0:53. В 1:55 появился второй. По часу мать вылизывала каждого и только потом начала кормить.

Когда утром сотрудник парка Валерий Аллояров зашел в вольер, чтобы прибраться, то по ее поведению он понял, что-то не так. Тигрица накинулась на мужчину, защищая своих малышей. Теперь к Уссури никто из сотрудников не подходит, чтобы не беспокоить.

Малышам уже десятый день, едят они хорошо.

"Будем периодически рассказывать о том, как тигрята растут и развиваются", - обещают сотрудники сафари-парка.

Тигрица Уссури родилась в питомнике Московского зоопарка, ее специально привезли в Приморье в невесты Амуру. В 2016 году у хищников родились двое тигрят, но Уссури их не приняла и отказалась кормить. Один через пять дней погиб, второго спасли и назвали Шерханом. В декабре 2020 года Шерхана отправили в ОАЭ к невесте в рамках программы разведения этого вида в зоопарках.

Козел Тимур и тигр Амур подружились в 2015 году, когда первого подкинули второму на обед. Но Тимур дал отпор и даже занял спальное место тигра. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета. Но как-то тигр потрепал козла за навязчивость. Тимур долго лечился, даже летал для этого в Москву. Скончался козел в 2019 году, как установили ветеринары, от остановки сердца.