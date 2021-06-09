В четверг в Пермском крае выступлением хора и оркестра musicAeterna под руководством маэстро Теодора Курентзиса откроется самое значимое музыкальное событие региона - Дягилевский фестиваль.

Билеты на это выступление были раскуплены уже давно, как и на почти все мероприятия Дягилевского фестиваля. В прошлом году, из-за санитарных ограничений, он не проводился, и поэтому соскучившиеся меломаны заранее позаботились о местах.

Откроется фестиваль исполнением симфонии "Зима священная 1949 года" Леонида Десятникова и произведением Рихарда Штрауса "Смерть и просветление". На следующий день запланирован концерт-энигма хора musicAeterna в художественной галерее. Действо получило название "Византийская утреня". Оно начнется, как положено утрене, в половине четвертого утра.

...Центр Перми буквально заставлен тумбами с расписанием фестиваля. Программа велика и разнообразна. Внимание пермяков привлекают различные анонсированные мероприятия. Но большинство из них пройдет либо поздно вечером, либо ночью. Так что гостям фестиваля придется спать, скорее всего, только днем, чтобы не дремать на концертах.

Кроме Теодора Курентзиса и musicAeterna, зрители смогут услышать Piano-gala с участием трех пианистов Антона Батагова, Йоонаса Ахонена и Вадима Холоденко. Эти же музыканты дадут и сольные концерты.

Кстати, в Дягилевском фестивале в этом году нашлось место и для местных исполнителей. Пермский хор Parma Voices под руководством Евгения Воробьева выступит трижды. 14 июня он исполнит программу "plorate et gaudete", а 18 и 19 июня хористов можно послушать в стенах художественной галереи.

Кроме музыкальной части, фестиваль богат и другими мероприятиями.

Закроется Дягилевский фестиваль 20 июня. Концертом musicAeterna во дворце Солдатова. На заключительном выступлении прозвучат произведения Моцарта.