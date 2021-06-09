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Рубрика: Общество

Вильфанд: Заморозки ожидают ряд регионов страны в ближайшие дни

В Гидрометцентре рассказали о ночных заморозках в ряде регионов. В период с 10 по 12 июня температуры понизятся в Пермском крае, Свердловской, Курганской, Иркутской, Томской и Архангельской областях, а также в республиках Коми и Карелия.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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"В Пермском крае в ночные часы - до минус двух градусов. Такая же температура будет Свердловской, Курганской и Иркутской областях, - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда. - В Тюменской и Омской областях столбики термометров опустятся до минус пяти градусов".

На севере Архангельской области и Коми прогнозируются заморозки до минус трех градусов. На севере Карелии до минус одного.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о снегопадах в ряде регионов. Осадки прошли на крайнем юге Красноярского края - в высокогорных районах на границе Хакасии с Тывой. Еще одним местом, где летом напомнила о себе зима, стали горные районы Сочи. Снег до пяти сантиметров выпал там на высоте 2 300 метров над уровнем моря.

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