Ученые Сибири помогут накормить людей самой полезной в мире рыбой

Очередной этап воплощения программы по выращиванию самой полезной рыбы в мире успешно завершен. Три тысячи мальков уникального арктического гольца доставлены из Норильска в Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства (Ленинградская область) и на предприятие "Малтат" (поселок Приморск Красноярского края). Здесь специалисты приступают к следующему этапу - выращиванию маточного стада ценной северной рыбы, сообщает Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук.

Программа "Мониторинг и искусственное воспроизводство гольца рода Salvelinus озера Собачье" реализуется при участии ученых Сибирского федерального университета, Красноярского государственного аграрного университета и Красноярского научного центра СО РАН. Исследования финансирует Проектный офис развития Арктики.

Результатом станет разведение уникальной рыбы с Таймыра - арктического или боганидского гольца - в промышленных масштабах.

Промежуточные данные исследований были представлены в 2019 году. Разведение ценнейшей рыбы сочли очень перспективным для России, в частности, потому, что голец больше любит холод, чем другие объекты аквакультуры.

Успех программы, по словам председателя правления Проектного офиса развития Арктики Николая Доронина, не только обогатит рацион россиян, но и поможет сохранить биологическое разнообразие северных территорий.

Ученые Института биофизики СО РАН и Сибирского федерального университета начинали исследование на озере Собачьем. Отлавливали гольца для получения икры и искусственного оплодотворения. Икру доставили на Норильский рыбоводно-инкубационный завод. Когда икра достигла нужной кондиции - появились личинки. Позже подросли мальки.

Три тысячи рыб массой по полтора грамма перевезли в поселок Ропша Ленинградской области и поселок Приморск Красноярского края для выращивания "ремонтно-маточного стада".

Оно позволит, по мнению специалистов, поддерживать популяцию уникального гольца благодаря "зарыблению" озер Таймыра и производить товар с ценными питательными свойствами для населения всей России.

Справка "РГ"

Боганидский голец водится на полуострове Таймыр. Эта арктическая рыба признана одной из наиболее полезных в мире. Она содержит рекордное количество так называемых полиненасыщенных жирных кислот омега-3. (около 33 миллиграммов на грамм своего веса). 20-30 граммов гольца эквивалентны, к примеру, дюжине килограммов рыбы тиляпии.