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Рубрика: Общество

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В Омске открыли первый центр социальной адаптации детей
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Неделя - Сибирь № 126(8477)
В Омске открыли первый центр социальной адаптации детей. В нем будут помогать маленьким пациентам, страдающим тяжелыми, неизлечимыми болезнями. Именно для них и создана новая клиника.
Открытие центра социальной адаптации прошло с участием будущих пациентов и их родителей Фото: Омский БЦ "Радуга" Открытие центра социальной адаптации прошло с участием будущих пациентов и их родителей Фото: Омский БЦ "Радуга"
Открытие центра социальной адаптации прошло с участием будущих пациентов и их родителей Фото: Омский БЦ "Радуга"

- Главная цель центра - повышение качества жизни ребятишек с неизлечимыми заболеваниями, - пояснил "РГ" автор проекта, руководитель благотворительного центра "Радуга" Валерий Евстигнеев. - Здесь дети не только из областного центра, но также из отдаленных деревень смогут продолжить индивидуальный курс реабилитации, который рассчитан на три недели. В расписании - адаптивная и лечебная физкультура, массаж, физиолечение, ароматерапия, занятия с психологом. Специалисты выявят изменения в состоянии каждого ребенка, помогут скорректировать нагрузку, сделают все возможное, чтобы улучшить самочувствие маленького пациента.

Фото: Школа "Экспресс-няня"
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По словам Евстигнеева, штат центра еще полностью не укомплектован, и организаторы с радостью примут сотрудников, которые имеют соответствующий опыт работы и любят детей. В ближайшее время омичи ждут специалистов из Австрии и Китая, которые поделятся опытом, программами эффективной реабилитации, проведут обучение персонала. Первых пациентов планируют принять через месяц.

"Здесь создана по-настоящему домашняя атмосфера. Есть спальни, комнаты для занятий, панорамный лифт, просторные балконы, широкие двери, удобные для самостоятельного подъема детей пандусы, - делятся впечатлениями родители. - Садовники уже обустраивают перед входом небольшой парк".

Контакт

Омский центр социальной адаптации: Омск, ул. Кондратюка, 75.

Тел.: (3812) 24-68-60, 8-913-617-95-10.

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