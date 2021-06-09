В Омске создали службу мобильных нянь

Выпускницы омской школы социального предпринимательства создали мобильную службу по временному уходу и присмотру за детьми "Экспресс няня". Собрали команду опытных специалистов. Дважды стали лучшими на международном форуме "Инносиб". И уже организуют оказание востребованных родителями услуг в других регионах.

В команде "зеленых футболок" есть как опытные педагоги и психологи, так и креативная молодежь Фото: Школа "Экспресс-няня"

Начиная новый проект, омички даже не предполагали, во что это выльется. Мысль - создать службу помощи молодым мамам - первой пришла в голову Кристине Шуцких. Девушку, имеющую два диплома (экономиста и психолога), знакомая попросила присмотреть за трехлетней дочерью.

- Я очень люблю детей, и такая работа мне пришлась по душе, - говорит Кристина. - А потом я стала изучать обстановку, общаться с нянями, мамами и бабушками. Поняла, что услуга невероятно востребована, а ниша абсолютно пуста. Имеющиеся няни варятся в собственном соку, набраться опыта и знаний им негде - задать вопросы некому. И тогда я подумала, что Омску явно не хватает команды профессиональных нянь, надежных и добросовестных.

Родители не только поддержали такую идею, но и начали торопить Кристину поскорее открыть мобильную службу. К проекту подключилась подруга - Алина Ильиных. Узнав о наборе в Школу социального предпринимательства, девушки отправились учиться.

- Школа нам здорово помогла. Без такой поддержки мы вряд ли смогли бы успешно стартовать, ведь, по сути, были дилетантами, - вспоминает Алина. - А здесь нас всему научили: с чего начать, куда обращаться. Рассказали о правовых и бухгалтерских тонкостях. Даже бизнес-проект подготовить помогли. На городском конкурсе грантов начинающих предпринимателей мы выиграли.

Раскрутить проект помог детский праздник, устроенный в День города. Родители, проникнувшись доверием к девушкам в зеленых футболках, закидали их вопросами и заявками. Кому-то срочно потребовалось оставить ребенка, чтобы сходить в поликлинику или магазин, кому-то - оформить документы.

По словам авторов проекта, разовый срочный уход за малышом - дело непростое, хлопотное и очень ответственное. Чтобы ребенок мог спокойно остаться без мамы с незнакомой тетей, надо постараться. Поэтому в команду экспресс-нянь кого попало не принимают - разработали строгую систему многоступенчатого отбора сотрудников. Приоритет отдают опытным педагогам, медикам, психологам, но у креативной молодежи тоже есть шанс. Главное, любить чужих детей, как своих. Только так можно завоевать их доверие и стать суперняней.

В команде "зеленых футболок" - пятнадцать человек, разных по возрасту и характеру. Одни специализируются на уходе за младенцами, другие - за дошколятами и младшеклассниками. Омские няни разрабатывают и внедряют развивающие методики, безвозмездно занимаются с детьми-инвалидами. Есть среди них многодетные мамы, имеющие региональные награды за воспитание и социальную активность.

Недавно команду пополнил "усатый нянь". У Николая Компанейца не только доброе сердце, но и золотые руки. Поэтому он еще и обучает мальчиков азам мужских профессий в детском центре.

Поначалу соцпредприниматели не думали о создании сети филиалов, но к ним начали обращаться иногородние родители. Сейчас в списке адресов партнеров "Экспресс няни" - два десятка разных городов. Одна из проблем - дефицит объективной информации о деятельности социальных предпринимателей. Поэтому омичи создали собственный сайт, который помогает координировать работу. Кроме того, здесь родители могут высказать свое мнение об услугах нянь.

Омичи намерены систематизировать свой опыт и создать комплексную программу обучения нянь, которой в стране пока нет. В этой полезной и нужной работе есть и социальный аспект.

- Если услуги экспресс-нянь будут доступны малоимущим, неполным семьям, то, возможно, и брошенных детей у нас станет гораздо меньше, - размышляет Кристина Шуцких.

Между тем

"Экспресс няня" стала участником Омского кластера социальных инноваций, под эгидой которого рождаются многие интересные плодотворные проекты. За два года список резидентов пополнили пятьдесят омичей. Всего же в реестре социальных предприятий региона официально зарегистрирован 81 субъект. Это седьмое место в России и первое - в СФО.

В ближайшие три года Омская область получит на поддержку социальных предпринимателей 220 миллионов рублей.