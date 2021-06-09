В Омске создали службу мобильных нянь

Начиная новый проект, омички даже не предполагали, во что это выльется. Мысль - создать службу помощи молодым мамам - первой пришла в голову Кристине Шуцких. Девушку, имеющую два диплома (экономиста и психолога), знакомая попросила присмотреть за трехлетней дочерью.
- Я очень люблю детей, и такая работа мне пришлась по душе, - говорит Кристина. - А потом я стала изучать обстановку, общаться с нянями, мамами и бабушками. Поняла, что услуга невероятно востребована, а ниша абсолютно пуста. Имеющиеся няни варятся в собственном соку, набраться опыта и знаний им негде - задать вопросы некому. И тогда я подумала, что Омску явно не хватает команды профессиональных нянь, надежных и добросовестных.
Родители не только поддержали такую идею, но и начали торопить Кристину поскорее открыть мобильную службу. К проекту подключилась подруга - Алина Ильиных. Узнав о наборе в Школу социального предпринимательства, девушки отправились учиться.
- Школа нам здорово помогла. Без такой поддержки мы вряд ли смогли бы успешно стартовать, ведь, по сути, были дилетантами, - вспоминает Алина. - А здесь нас всему научили: с чего начать, куда обращаться. Рассказали о правовых и бухгалтерских тонкостях. Даже бизнес-проект подготовить помогли. На городском конкурсе грантов начинающих предпринимателей мы выиграли.
Раскрутить проект помог детский праздник, устроенный в День города. Родители, проникнувшись доверием к девушкам в зеленых футболках, закидали их вопросами и заявками. Кому-то срочно потребовалось оставить ребенка, чтобы сходить в поликлинику или магазин, кому-то - оформить документы.
По словам авторов проекта, разовый срочный уход за малышом - дело непростое, хлопотное и очень ответственное. Чтобы ребенок мог спокойно остаться без мамы с незнакомой тетей, надо постараться. Поэтому в команду экспресс-нянь кого попало не принимают - разработали строгую систему многоступенчатого отбора сотрудников. Приоритет отдают опытным педагогам, медикам, психологам, но у креативной молодежи тоже есть шанс. Главное, любить чужих детей, как своих. Только так можно завоевать их доверие и стать суперняней.
В команде "зеленых футболок" - пятнадцать человек, разных по возрасту и характеру. Одни специализируются на уходе за младенцами, другие - за дошколятами и младшеклассниками. Омские няни разрабатывают и внедряют развивающие методики, безвозмездно занимаются с детьми-инвалидами. Есть среди них многодетные мамы, имеющие региональные награды за воспитание и социальную активность.
Недавно команду пополнил "усатый нянь". У Николая Компанейца не только доброе сердце, но и золотые руки. Поэтому он еще и обучает мальчиков азам мужских профессий в детском центре.
Поначалу соцпредприниматели не думали о создании сети филиалов, но к ним начали обращаться иногородние родители. Сейчас в списке адресов партнеров "Экспресс няни" - два десятка разных городов. Одна из проблем - дефицит объективной информации о деятельности социальных предпринимателей. Поэтому омичи создали собственный сайт, который помогает координировать работу. Кроме того, здесь родители могут высказать свое мнение об услугах нянь.
Омичи намерены систематизировать свой опыт и создать комплексную программу обучения нянь, которой в стране пока нет. В этой полезной и нужной работе есть и социальный аспект.
- Если услуги экспресс-нянь будут доступны малоимущим, неполным семьям, то, возможно, и брошенных детей у нас станет гораздо меньше, - размышляет Кристина Шуцких.
"Экспресс няня" стала участником Омского кластера социальных инноваций, под эгидой которого рождаются многие интересные плодотворные проекты. За два года список резидентов пополнили пятьдесят омичей. Всего же в реестре социальных предприятий региона официально зарегистрирован 81 субъект. Это седьмое место в России и первое - в СФО.
В ближайшие три года Омская область получит на поддержку социальных предпринимателей 220 миллионов рублей.