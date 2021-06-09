С улиц городов убирают электросамокаты

В Петербурге ограничат скорость самокатов до 10 км в час на улицах с плотным туристическим потоком, на время проведения ЕВРО-2020 движение самокатов будет ограничено в границах размещения фан-зон и стадиона, сообщил городской комитет по транспорту. Полностью запрещено движение самокатов может быть на Невском проспекте и Дворцовой площади.

Число инцидентов с электросамокатами неизвестно, пока это не транспортное средство, ГИБДД такие случаи не собирает. Фото: Сергей Михеев

Сразу несколько кикшеринговых компаний, предоставлявших в краткосрочную аренду электросамокаты, приостановили работу в Санкт-Петербурге до подписания соглашения с городом, в котором будут урегулированы вопросы обеспечения безопасности и удобства всех участников движения, включая пешеходов, автомобилистов и пользователей всех видов средств индивидуальной мобильности (СИМ).

"Мы приняли решение приостановить работу сервиса в Санкт-Петербурге, чтобы урегулировать и согласовать все вопросы, касающиеся работы сервисов кикшеринга", - пояснил основатель Whoosh Дмитрий Чуйко. Сервис работает в 17 городах, ограничение коснется только Петербурга. Аналогичные решения приняли Urent и Molnia. Сейчас их мобильные приложения не работают.

В Челябинске начали массово эвакуировать электросамокаты, припаркованные для проката. Городская госавтоинспекция объявила самокаты с мощностью двигателя свыше 0,25 кВт мототранспортными средствами категории L, которые должны двигаться только по проезжей части. "Мы уже эвакуировали на штрафстоянки более 50 электросамокатов, оставленных в пешеходных зонах", - сообщил начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков. Эвакуируют лишь самокаты Urent. Мощность их моделей - 0,3 кВт, и хотя в компании заявили, что дефорсировали ее до 0,24 кВт, в госавтоинспекции данными об этом пока не располагают. После участившихся ДТП с участием электросамокатов сервисы еще в конце мая добровольно снизили скорость их передвижения в пешеходных зонах Челябинска до 12-14 км в час. А часть прогулочных зон, где горожане отдыхают с детьми, сделали и вовсе закрытыми для движения.

Накануне на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ) замглавы департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта минтранса Владимир Луговенко заявил, что отдельные правила движения будут приниматься только для самокатов, оснащенных двигателем. Кроме того, будет введено ограничение по массе. На самокатах весом более 35 кг запретят ездить по тротуарам. Как рассказали участники совещания, суть изменений заключается в критериях отнесения самокатов к транспортным средствам и механизме контроля за их использованием. Минтранс взял за основу уже действующую модель регулирования движения велосипедов и адаптировал для самокатов. В минтрансе пока не раскрывают подробности готовящихся изменений в законодательство. Как пояснили "РГ" в министерстве, новые нормы сейчас согласовываются с причастными структурами.

Отдельные правила движения примут только для самокатов, оснащенных двигателем

Чтобы выстраивать систему контроля, нужно определить физический критерий - скорость, массу, габариты, мощность двигателя. Минтрансом в качестве главного критерия заявлена масса электросамоката, пояснил "РГ" руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" ОНФ Петр Шкуматов. Это легко контролируемый показатель, в отличие от скорости.

Минтранс также предлагает поделить водителей самокатов на возрастные группы. Например, дети до семи лет смогут ездить на электросамокатах с ограничениями, скажем, только в присутствии родителей. В зависимости от возраста участникам движения будут открываться разные возможности - ездить по тротуарам, использовать тяжелые самокаты.

Разрешить ездить по тротуарам электросамокатам весом до 35 кг, это подвергать пешеходов опасности получить серьезную травму, считают эксперты. Велосипеды весят около 15 кг, равно как большинство электросамокатов, и они причиняют серьезные травмы.

Но все эти предложения пока просто даже невозможно куда-нибудь внести. Правила дорожного движения править, согласно постановлению правительства, нельзя. Можно только перевыпустить весь документ. Однако быстро этого не сделать. Наиболее простой путь - принять точку зрения, что самокат с двигателем более 0,25 кВт - это мопед, а значит, на него нужны права и распространяются все требования, которые предписаны мопедам. Единственная проблема - установить мощность двигателя. А для этого нужно ввести обязательную сертификацию СИМ. А это дело минпромторга.