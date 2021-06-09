В Калининградский залив попало топливо из затонувшего траулера

Из малого рыболовецкого траулера "Капитан Лобанов", затонувшего 7 июня у причала в Светлом, нефтепродукты вытекают в Калининградский залив.

Судно опрокинулось на борт и частично затонуло у берега при постановке на слип для ремонта. Как сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора, ведущем проверку инцидента, в районе аварии обнаружено загрязнение морской акватории. Яркие радужные полосы шириной примерно 30 метров растянулись на протяжении 300 метров.

Чтобы локализовать загрязнение, вокруг траулера выставили боновые ограждения с сорбирующими веществами, которые поглощают нефтепродукты. За пределами ограждений распространения радужной пленки не установлено.

Экспертная лаборатория Росприроднадзора взяла пробы воды для установления содержания нефтепродуктов, после исследования будет принято процессуальное решение. Решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении собственника судна по факту загрязнения нефтепродуктами акватории залива.