Задержание блогера Хованского связано с песней про теракт на Дубровке

Причиной задержания в Петербурге популярного блогера Юрия Хованского является песня годичной давности про теракт на Дубровке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в следственных органах. По данным источника, песня с одобрительными отзывами о теракте была размещена в сети на различных видеохостингах.

Захват заложников в Москве, в театральном центре на Дубровке произошел во время демонстрации мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. Исполнение песни под гитару, где в ерническом тоне одобряются убийства детей на "Норд-Осте" и озвучиваются призывы к новым терактам, взрывам и смертям, идет на фоне фотографии Хованского и приписывается в СМИ ему. Писали также, что позже блогер признавался, как ему стыдно за это.

Ранее сообщалось, что блогер был задержан в Петербурге в рамках расследования уголовного дела по статье об оправдании терроризма.