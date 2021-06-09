Глава Крыма предложил повысить штрафы за шум по ночам

Глава РК Сергей Аксенов выступил с инициативой ужесточить административную ответственность за нарушение тишины по ночам.

По замыслу руководителя республики, штрафы за такое правонарушение должны составлять 5 000 рублей для физических лиц, 50 000 рублей - для должностных лиц и один миллион рублей - для юрлиц. Свою инициативу Аксенов внес на рассмотрение Общественной палаты Крыма.

Глава республики пояснил, что нарушение тишины и покоя в ночное время стало одной из проблем, на которую ему жалуются жители многоэтажек в Симферополе.

- На отремонтированных придомовых территориях собираются граждане, которые своим шумным поведением в ночное время доставляют дискомфорт и неудобства жильцам, - пояснил он. - С точки зрения доказательной базы достаточно будет сделать видеозапись факта нарушения. С МВД вопрос предварительно согласован.

Кроме того, глава республики анонсировал увеличение числа патрульных групп на улицах крымской столицы: с ныне действующих 16 до 35-40.

- Надеемся, что предпринятые меры поспособствуют повышению комфорта жителей Симферополя, - предположил он.

Напомним, с апреля 2017 года в республике действует закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории РК и внесении изменений в отдельные законы РК".

Согласно последним поправкам, внесенным в документ летом 2019 года, кричать, громко петь, играть на музыкальных инструментах и иным образом нарушать тишину в частном секторе, многоэтажках и на придомовых территориях, а также в санаториях и некоторых других местах запрещено с 22.00 до 8.00 (до этого не разрешалось шуметь с 23.00 до 7.00). Кроме того, для жителей многоквартирных домов в субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни действует запрет на шум еще и до 10.00.

В соответствии с законом РК "Об административных правонарушениях в РК", сейчас за первое нарушение режима тишины физическое лицо может отделаться штрафом до 1000 рублей, должностное - до 15000 рублей, а юрлицо - до 5000 рублей. Повторное правонарушения влечет увеличение штрафа до 1000-3000 рублей для физлиц, от 3000 до 10 000 - для должностных и от 5000 до 15 000 рублей - для юридических лиц. За третий и последующие факты правонарушения виновники последнего заплатят штраф от 3000 до 5000 рублей (физлица), от 10 000 до 30 000 рублей (должностные лица) и от 20 000 до 50 000 рублей (юрлица).