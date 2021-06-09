СК опубликовал видео с места убийства двух приставов в Сочи

Следственный комитет России поместил на своем официальном сайте видео с места жестокого убийства двух судебных приставов, которое произошло в Адлерском районе Сочи

На кадрах видно, как сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия. Судя по записи, ЧП произошло в довольно просторном дворе, на территории которого находится несколько невысоких построек.

Напомним, в среду, 9 июня, около 10 часов 35 минут в дежурную часть Отдела полиции по Адлерскому району города Сочи поступило сообщение о том, что на улице Просвещения мужчина стрелял в судебных приставов их охотничьего ружья. Конфликт произошел во время выселения жителей из незаконно построенного многоквартирного дома.

Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Оперативно прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. Сразу после случившегося СК возбудил уголовное дело.

По словам замначальника управления внутренних дел по Сочи - начальника полиции Александра Папанова, летом 2019 года в самовольных постройках барачного типа на улице Просвещения, 81/2 случился пожар, в котором погибли 11 человек. После чего мэрия Сочи подала иск о признании объектов (это одноэтажные строения барачного типа, расположенные в первой санитарной зоне рядом с железной дорогой) самовольными постройками. В сентябре 2020 года решением Адлерского районного суда иск был удовлетворен, а 25 февраля 2021-го определением Краснодарского краевого суда оставлен без изменений.

В данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого управления СКР, назначен ряд экспертиз. Проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.