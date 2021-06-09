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Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело об убийстве судебных приставов в Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В Сочи возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь судебных приставов и покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю.

Как установлено, в среду двое судебных приставов-исполнителей со специализированной техникой прибыли на улицу Просвещения, 81/2 Адлерского района для сноса по решению суда незаконных строений. 60-летний хозяин построек потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил из охотничьего ружья в представителей власти, а также мужчину, привлеченного к сносу.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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В результате двое судебных приставов скончались на месте, а третьему пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемого задержали. На месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого управления СК, проводится осмотр, назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается.

По словам заместителя начальника управления внутренних дел по Сочи - начальника полиции Александра Папанова, летом 2019 года в самовольных постройках барачного типа по улице Просвещения, 81/2 случился пожар, в котором погибли 11 человек.

- Администрация Сочи два года назад подала иск о признании объектов самовольными постройками. Это одноэтажные строения барачного типа, расположенные в первой санитарной зоне рядом с железной дорогой. 17 сентября 2020 года решением Адлерского районного суда иск удовлетворили, а 25 февраля 2021-го определением Краснодарского краевого суда оставили без изменений, - уточнил Папанов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани, надзорное ведомство следит за ходом и результатами уголовного дела.

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