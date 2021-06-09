В горах Абхазии эвакуировали искавших туриста российских волонтеров

В Абхазии сотрудники МЧС эвакуировали группу российских волонтеров, которые вели поиски пропавшего в начале мая 64-летнего туриста из Екатеринбурга Владимира Ульянова. Добровольцы присоединились к спасательной операции второго июня, были надежно экипированы современными спутниковыми телефонами и рацией, однако сегодня запросили помощи в эвакуации из альпийской зоны слияния рек Химса и Кубыш. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"По словам волонтеров, они не смогли самостоятельно спуститься к побережью, так как физически истощены и обратный путь им не под силу", - пояснили в ведомстве.

Как ранее писала "РГ", 12 мая российская группа туристов запросила помощь у абхазских спасателей. Инструктор группы Анна Гилева пояснила, что участники похода попали в сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их остался ждать член группы Владимир Ульянов - из-за слабой физической подготовки тот не смог продолжить маршрут.

На следующий день вся группа из шести человек была доставлена вертолетом в Сухуми. Одновременно спасатели обследовали с воздуха предполагаемое место нахождения оставшегося на перевале Химса туриста, однако следов его палатки найти так и не удалось. В верховья реки Гумисты был отправлен отряд МЧС. К сожалению, продолжавшиеся затем десять дней поиски не увенчались успехом. По данному факту прокуратура Сухумского района проводит доследственную проверку.