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22.05.2021 20:50
Рубрика: Происшествия

Поиски российского туриста в горах Абхазии не увенчались успехом

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Длившиеся десять дней поиски уральского туриста Владимира Ульянова в горах Абхазии не дали никаких результатов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии на своей странице в соцсетях.
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"Поисково-спасательная операция в верховьях реки Гумиста завершена, - говорится в сообщении. - Спасатели МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилевой достигли места предполагаемого нахождения туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а затем отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью".

Как ранее сообщала "РГ", 12 мая местные спасатели получили информацию от совершавших восхождение российских путешественников о том, что один из них не может сам спуститься с высокогорья и нуждается в помощи.

Также туриста безуспешно пытались искать с помощью вертолета.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи В мире экс-СССР Абхазия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Челябинская область Челябинск

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