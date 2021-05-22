Поиски российского туриста в горах Абхазии не увенчались успехом

Длившиеся десять дней поиски уральского туриста Владимира Ульянова в горах Абхазии не дали никаких результатов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии на своей странице в соцсетях.

"Поисково-спасательная операция в верховьях реки Гумиста завершена, - говорится в сообщении. - Спасатели МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилевой достигли места предполагаемого нахождения туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а затем отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью".

Как ранее сообщала "РГ", 12 мая местные спасатели получили информацию от совершавших восхождение российских путешественников о том, что один из них не может сам спуститься с высокогорья и нуждается в помощи.

Также туриста безуспешно пытались искать с помощью вертолета.