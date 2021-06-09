С 11 по 16 июня в 23-й раз состоится международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны".

Весной 2020 года он проводился в основном в режиме онлайн, а теперь возвращается к прежнему открытому формату. Учредившие его Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник и министерство культуры РК сравнивают этот праздник искусства с античными состязаниями.

Современный фестиваль стал известен далеко за пределами полуострова и органично вошел в культурную жизнь Крыма, являясь его визитной карточкой. Его цель - возрождение исторического и культурного наследия всех народов, населяющих полуостров.

В программе есть как традиционные театральная, музейная, музыкальная, киностраницы и концертные программы, так и новые форматы. Это знакомство с интерактивной греческой усадьбой - эмпорием Пантикапея и презентация градостроительной концепции развития Керчи "Первый город" от мастерской "Лозинский и партнеры".

Увеличится количество мастер-классов для музыкантов и актеров. Зрители же смогут поучиться мастерству ювелиров, хлебопеков и гончаров. Они поделятся своими секретами в специальных фотозонах на фоне фестивальных декораций, где можно будет сфотографироваться в компании известных деятелей искусства.

Продолжится и успешно зарекомендовавший себя международный литературный конкурс "На крыльях грифона". Его итогом станет издание одноименного литературного сборника и вручение "Золотых", "Серебряных" и "Бронзовых перьев грифона" в номинациях "Проза" и "Поэзия". Отдельно объявлена номинация "195 лет Керченскому музею древностей". Специальный приз имени писателя Василия Маковецкого, многие годы посвящавшего свое творчество Керчи, получит автор лучшего произведения о городе и керчанах. Участник конкурса, завоевавший призовые места в нескольких номинациях, станет обладателем гран-при конкурса - статуэтки "Боспорская Ника".

Статуэткой на закрытии фестиваля традиционно награждаются и победители театрального конкурса. Предусмотрены призы за лучшую режиссуру, лучшую женскую и мужскую роли, современное прочтение античной темы. Поддержку зрителей и высокого жюри получили номинации "Народное признание" и "Специальный приз жюри".

Как и в предыдущие годы, керчан и гостей города порадуют выступления творческих коллективов из разных регионов России и творческие вечера звезд фестиваля - всенародно любимых актеров и режиссеров.

Кстати

Жюри фестиваля возглавляет народный артист России, лауреат премии правительства Москвы, актер и режиссер Московского академического театра сатиры Юрий Васильев. "Боспорские агоны" включены в программу мероприятий "Года истории Россия - Греция" в рамках межрегионального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".