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09.06.2021 11:00

В Керчь за "Никой"

"Боспорские агоны" пройдут в очном формате после двухлетнего перерыва
Текст: Илья Изотов (Керчь)
Российская газета - Крым № 125(8476)
С 11 по 16 июня в 23-й раз состоится международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны".
Фото: Пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Фото: Пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника
Фото: Пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника

Весной 2020 года он проводился в основном в режиме онлайн, а теперь возвращается к прежнему открытому формату. Учредившие его Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник и министерство культуры РК сравнивают этот праздник искусства с античными состязаниями.

Фото: Алексей Вакуленко/ РГ
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Современный фестиваль стал известен далеко за пределами полуострова и органично вошел в культурную жизнь Крыма, являясь его визитной карточкой. Его цель - возрождение исторического и культурного наследия всех народов, населяющих полуостров.

В программе есть как традиционные театральная, музейная, музыкальная, киностраницы и концертные программы, так и новые форматы. Это знакомство с интерактивной греческой усадьбой - эмпорием Пантикапея и презентация градостроительной концепции развития Керчи "Первый город" от мастерской "Лозинский и партнеры".

Увеличится количество мастер-классов для музыкантов и актеров. Зрители же смогут поучиться мастерству ювелиров, хлебопеков и гончаров. Они поделятся своими секретами в специальных фотозонах на фоне фестивальных декораций, где можно будет сфотографироваться в компании известных деятелей искусства.

Продолжится и успешно зарекомендовавший себя международный литературный конкурс "На крыльях грифона". Его итогом станет издание одноименного литературного сборника и вручение "Золотых", "Серебряных" и "Бронзовых перьев грифона" в номинациях "Проза" и "Поэзия". Отдельно объявлена номинация "195 лет Керченскому музею древностей". Специальный приз имени писателя Василия Маковецкого, многие годы посвящавшего свое творчество Керчи, получит автор лучшего произведения о городе и керчанах. Участник конкурса, завоевавший призовые места в нескольких номинациях, станет обладателем гран-при конкурса - статуэтки "Боспорская Ника".

Фото: iStock
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Статуэткой на закрытии фестиваля традиционно награждаются и победители театрального конкурса. Предусмотрены призы за лучшую режиссуру, лучшую женскую и мужскую роли, современное прочтение античной темы. Поддержку зрителей и высокого жюри получили номинации "Народное признание" и "Специальный приз жюри".

Как и в предыдущие годы, керчан и гостей города порадуют выступления творческих коллективов из разных регионов России и творческие вечера звезд фестиваля - всенародно любимых актеров и режиссеров.

Кстати

Жюри фестиваля возглавляет народный артист России, лауреат премии правительства Москвы, актер и режиссер Московского академического театра сатиры Юрий Васильев. "Боспорские агоны" включены в программу мероприятий "Года истории Россия - Греция" в рамках межрегионального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".

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