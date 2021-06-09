В МВД рассказали о подробностях убийства двух приставов в Сочи

Правоохранители рассказали о подробностях задержания мужчины, подозреваемого в убийстве из ружья в Адлерском районе Сочи двух судебных приставов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в среду около 10.35 в дежурную часть местного отдела полиции поступило сообщение о том, что "в Адлерском районе, по улице Просвещения, во время выселения жителей из многоквартирного дома в ходе словесного конфликта с судебными приставами местный житель открыл стрельбу по последним. Два пристава от полученных ранений скончались на месте".

Полицейские задержали 60-летнего местного жителя и доставили в дежурную часть. Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего. Материал передан в СК по Краснодарскому краю.

По предварительным данным правоохранителей, судебные приставы приехали к фигуранту, чтобы снести его магазин: суд признал постройку незаконной. Трое приставов со строительной техникой приехали к магазину, но хозяин вышел с ружьем. Одному представителю власти удалось убежать. Через некоторое время обвиняемый сдался полиции.