Профильная комиссия департамента имущества правительства Севастополя признала подвал в многоквартирном доме на улице Гоголя, 20-В, в Севастополе общедомовым имуществом. Теперь его должны вернуть жильцам. Это первый подобный пример в городе. На принятие решения ушло более года, и общественники надеются, что дальше работа пойдет быстрее.

"РГ" писала о проблеме в статье "Подвал со всеми неудобствами" в номере от 10.11.2020. Помещение площадью 250 квадратных метров правительство Севастополя в 2019 году передало общественной организации под склад гуманитарной помощи. Жильцы дома выступили категорически против, но, поскольку помещением владеет город, их мнение никого не интересовало.

В марте 2020 года при департаменте по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) была создана комиссия для возврата общедомового имущества жильцам многоэтажек. Она пришла к выводу, что подвал обладает признаками общедолевого имущества.

- Раньше в подвале были кирпичные кладовки владельцев квартир, но первый арендатор все разрушил, - рассказала "РГ" жительница дома Анна Гончарова. - Затем общественники начали там свою деятельность, несмотря на наши протесты. Мы не планируем сдавать кому-то этот подвал, будем добиваться ремонта и хранить там спортивный инвентарь.

По словам начальника отдела продажи и оценки государственного имущества ДИЗО Михаила Азарина, комиссию интересует два факта: было ли отдельное нежилое помещение сформировано до даты приватизации первой квартиры и есть ли в нем инженерные коммуникации. Однако заключение комиссии - это еще не все.

- Зарегистрированное в реестре недвижимости право собственности может быть прекращено только на основании решения суда, - сообщил Азарин "РГ". - Заключительный акт комиссии станет основанием для обращения в суд. Шансы вернуть общедомовое имущество большие, это реальный правовой механизм, который работает во многих субъектах РФ и муниципальных образованиях. Дальше все будет зависеть от инициативы собственников.

Представитель ДИЗО объяснил, что комиссия долго работала над первым адресом, так как надо было поднять все документы - российские, украинские и советские. Но дальше решения будут приниматься быстрее.

Председатель совета управдомов Севастополя Марина Горюнова, добившаяся создания комиссии, считает, что вопрос перехода права собственности к жильцам можно решить во внесудебном порядке. Такой опыт есть в других субъектах РФ, в том числе в РК. По ее словам, 42-я статья 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" говорит о том, что, когда владелец регистрирует право собственности на квартиру, он автоматически становится и собственником доли в общедомовом имуществе. Поэтому так важна дата приватизации первой квартиры. Если до этого момента подвал не был оформлен как самостоятельный объект недвижимости, он принадлежит всем жильцам.

- Аналогичные нормы закона действовали и при Украине, и когда за городом было зарегистрировано право собственности на этот подвал, они были нарушены, - говорит Горюнова. - А затем это право перерегистрировали в России, не разбираясь в документах. Если помещение было ошибочно поставлено на кадастровый учет, то собственник - город, может сам отменить эту запись. Зачем людей отправлять в суд? Дело может затянуться, и непонятно, какое решение будет принято.

Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ лестницы, лифты, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы, в которых проходят инженерные коммуникации, должны принадлежать всем собственникам помещений в многоквартирном доме как общедомовое имущество. На практике это не так. Подвалы, колясочные, технические этажи были оформлены в собственность города или частных лиц, помещения сдаются арендаторам без ведома жильцов и доставляют массу неудобств. Жители лишаются доступа к коммуникациям, не могут перекрыть воду в случае аварии, выполнить ремонт и замену труб.

Комиссия уже приступила к работе над подвальными помещениями в домах по улице Большой Морской, 17 и 33. Подвал на Большой Морской, 17 площадью 112,5 квадратных метров правительство Севастополя в декабре 2018 года передало Городскому совету садоводов, огородников, дачников, чем спровоцировало конфликт. По словам жильцов, в подвале нет ни окон, ни вентиляции, а единственный вход - через подъезд многоквартирного дома. Они вправе не пускать в свой подъезд посторонних, дверь закрыта на кодовый замок. Председатель садоводческой организации говорит, что доступа в помещение нет уже 2,5 года. По его словам, вопрос принципиальный, и на другое помещение он не согласен.

Комментарий

Сергей Голубников, юрист:

- Если подвальное помещение не относится к общедомовому имуществу, должен быть отдельный вход и выход. Надо соблюдать строительные нормы и правила, санитарные и противопожарные требования, в том числе свободный доступ специальных служб для обеспечения безопасности проживающих. По санитарным нормам помещение может быть предназначено для постоянного (офисы, магазины) или временного пребывания людей (склады). Когда в суде признают право собственности на такое помещение, должны учитываться техническая и юридическая возможности. Если техническая возможность отсутствует, то такого права не может быть.