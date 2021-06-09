В Челябинске энергетика задержали за смерть ребенка от удара током

В Челябинске главного энергетика жилого комплекса задержали за смерть 10-летнего мальчика, погибшего во время прогулки во дворе. Ребенок получил удар током из-за торчавшего из земли оголенного провода, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- По данным следствия, обвиняемый не обеспечил безопасность эксплуатации электроустановок, находящихся на территории подконтрольного ему жилищного комплекса, что привело к гибели ребенка, - пояснил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Задержанный признал вину в совершении преступления.

Действия ответственного должностного лица управляющей компании квалифицированы по статье о причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Ему грозит до трех лет лишения свободы с лишением права работать по специальности еще на три года.

Так как вину свою фигурант признал, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование поставлено на контроль и.о. руководителя СК региона.