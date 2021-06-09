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Рубрика: Происшествия

В Челябинске задержали парня, напавшего на пенсионера из-за замечания

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске полиция Тракторозаводского района установила личность 26-летнего местного жителя, набросившегося на пенсионера из-за сделанного ему замечания. На несдержанного челябинца завели административное дело, сообщили в среду в ГУ МВД области.

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- В полицию заявления от участников конфликта так и не поступили, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - Тем не менее, по видео с камеры наружного наблюдения их личности установлены. С 67-летнего потерпевшего взято объяснение. Второй участник инцидента, 26-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, задержан.

По результатам проверки на молодого человека составлен административный протокол по статье о нанесении побоев. Ему грозит штраф на сумму от 5 до 30 тысяч рублей, обязательные работы либо административный арест на 15 суток. Материалы проверки переданы в суд.

Как уже писала "РГ", потасовка, попавшая на видео, произошла в новом микрорайоне Чурилово два дня назад. Молодому человеку, попытавшемуся перелезть через забор, ограждающий газон, сделал замечание пожилой житель дома. Когда он вышел из калитки, бузотер набросился на него и начал наносить беспорядочные удары ногами. Один из них достиг цели и сбил пенсионера с ног. К счастью, дедушку спасли от нападавшего трое мужчин, выскочившие из проезжавшей мимо машины. По словам родственников, он отделался небольшими ушибами.

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