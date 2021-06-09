Renault обвинили в махинациях с дизельными двигателями

Прокуратура Франции обвинила Renault в занижении выбросов дизельных двигателей, об этом сообщает агентство Reuters.

По информации ресурса, французские надзорные органы инициировали расследование против Renault еще в 2017 году, однако до сих пор обвинения компании не предъявлялись.

Теперь утверждается, что на некоторых старых моделях Renault с дизельными моторами использовался обходной софт, который занижал выбросы оксидов азота NOx в режиме тестов. Реально же на дорогах машины производят в 10 раз больше оксидов азота, чем допускается сертификационными требованиями Евросоюза.

Из заявления прокуратуры следует, что Renault применила такой же прием с обходчиком, на котором в 2015 году попался концерн Volkswagen (так называемый "дизельгейт"). Немцам последующее урегулирование скандала и выплата компенсаций обошлась в сумму 35 млрд евро.

Renault отрицает нарушения, начальник инженерного отделка компании Жиль Ле Борн говорит, что технология защиты от загрязнения активировалась при работе на низких скоростях - и оптимизировала таким образом работу двигателя с точки зрения экологии. Никакого умысла смошенничать, следует из слов Ле Борна, в компании не имели.

Прокуроры потребовали от Renault внести залог в размере 24 млн евро и предоставить банковскую гарантию на дополнительные 60 млн евро для покрытия потенциальных убытков.