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09.06.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Renault обвинили в махинациях с дизельными двигателями

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Прокуратура Франции обвинила Renault в занижении выбросов дизельных двигателей, об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: Global NCAP
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По информации ресурса, французские надзорные органы инициировали расследование против Renault еще в 2017 году, однако до сих пор обвинения компании не предъявлялись.

Теперь утверждается, что на некоторых старых моделях Renault с дизельными моторами использовался обходной софт, который занижал выбросы оксидов азота NOx в режиме тестов. Реально же на дорогах машины производят в 10 раз больше оксидов азота, чем допускается сертификационными требованиями Евросоюза.

Из заявления прокуратуры следует, что Renault применила такой же прием с обходчиком, на котором в 2015 году попался концерн Volkswagen (так называемый "дизельгейт"). Немцам последующее урегулирование скандала и выплата компенсаций обошлась в сумму 35 млрд евро.

Renault отрицает нарушения, начальник инженерного отделка компании Жиль Ле Борн говорит, что технология защиты от загрязнения активировалась при работе на низких скоростях - и оптимизировала таким образом работу двигателя с точки зрения экологии. Никакого умысла смошенничать, следует из слов Ле Борна, в компании не имели.

Прокуроры потребовали от Renault внести залог в размере 24 млн евро и предоставить банковскую гарантию на дополнительные 60 млн евро для покрытия потенциальных убытков.

#Renault