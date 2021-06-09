Россияне смогут автоматически получать соцвыплаты на госуслугах

Россиянам начнут автоматически перечислять социальные выплаты через портал госуслуг, при этом подавать официальные заявления не потребуется. На сайте сделают дополнительную функцию, сообщили в Минтруде.

"Нововведение коснется мер господдержки, связанных с рождением ребенка, достижением пенсионного возраста и другими. Выплаты нуждающимся категориям граждан будут начисляться по заявлению, но предоставлять дополнительные справки не потребуется", - со ссылкой на пресс-службу министерства пишут "Известия".

Для автоматических перечислений потребуются актуальные реквизиты счета. Чтобы это сделать, на госуслугах введут дополнительный сервис - согласие на проактивное получение соцвыплат. Если реквизиты изменятся, то правки можно будет внести онлайн.

Ранее глава кабмина рассказал о планах перевести все госуслуги в онлайн. Число пользователей портала госуслуг уже достигло 56 миллионов человек - вдвое больше, чем в прошлом году, обрабатывается свыше семи тысяч запросов в секунду, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. "Мы максимально движемся сейчас к тому, чтобы переходить на новый формат оказания государственных услуг - полностью в электронном виде, не выходя из дома и без необходимости личного обращения в органы власти, либо дальше в МФЦ", - отметил премьер-министр.