С 22 августа полис ОСАГО можно купить без диагностической карты

С 22 августа при покупке полиса ОСАГО больше не потребуется диагностическая карта. Сегодня депутаты приняли во втором чтении, а 15 июня рассмотрят в третьем окончательном чтении поправки в закон об ОСАГО, а также в закон о безопасности дорожного движения, согласно которым страховщики не будут проверять информацию о прохождении техосмотра, а также о наличии диагностической карты. Таким образом тем автовладельцам, которым ранее была дана отсрочка по прохождению техосмотра по новым правилам до октября, она автоматически продлена до 1 марта, когда вступит в силу штраф за отсутствие действующей диагностической карты.

Эти поправки нигде отдельно не обсуждались, они были внесены ко второму чтению поправок в закон об организации страхового дела. При этом в первоначальном пакете документов таких поправок не было. Это не первый случай, когда депутаты вносят ко второму чтению схожего закона, поправки в другой закон. Напомним, таким образом не раз переносилось вступление в силу требования закона о безопасности дорожного движения о праве работать водителем в РФ только с российскими правами.

О необходимости отвязать полис ОСАГО от техосмотра говорилось давно. Дело в том, что если бы техосмотр по новым правилам заработал бы сразу, то возник бы риск столкнуться с транспортным коллапсом и дефицитом диагностических карт. Пунктов техосмотра на всех желающих не хватило бы. А в итоге, многие автомобилисты, не сумев пройти ТО, не смогли бы купить полис ОСАГО. Настал бы коллапс и на рынке обязательной автогражданки. А без полиса ОСАГО выезжать на дороги запрещено. Отвязав же полис от диагностической карты, депутаты убили сразу двух зайцев: решили возможные проблемы страховщиков, а также облегчили жизнь автовладельцев. Теперь только время покажет, не убьет ли эта реформа еще одного зайца, а именно, сам техосмотр.

Вносятся изменения и в закон о безопасности дорожного движения, и в закон об ОСАГО. Согласно этим поправкам наличие диагностической карты для заключения договора ОСАГО не требуется.

Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, цель поправок - необходимость обеспечить доступность ОСАГО. Согласно закону, полис ОСАГО - публичный договор, то есть страховщики обязаны вне зависимости ни от каких факторов осуществить продажу полиса. Так, в целях обеспечения доступности ОСАГО ранее был запущен сервис е-Гарант, позволяющий перераспределить наиболее убыточные сегменты рынка между всеми игроками. Единственным внешним ограничителем доступности услуги оставалась привязка к ТО. Также в РСА подчеркнули, что подобная увязка не соответствует мировой практике.

В РСА напомнили, что с 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра будет применяться штраф в 2 тысячи рублей. Это будет серьезным стимулом для автовладельцев пройти проверку на станции техосмотра.

Но это с 1 марта следующего года. А до этого?

Напомним, что техосмотр по новым правилам, главное из которых - фотосъемка автомобиля на пункте ТО с привязкой координат, должен был заработать для всех с 1 марта этого года. Однако буквально накануне правительство продлило ранее выданные диагностические карты на полгода, установив, что их срок действия истекает не ранее 1 октября. Таким образом получилось, что проходить ТО по новым правилам должны сейчас автобусы, такси и грузовики. Также эта обязанность легла на плечи владельцев машин, с момента выпуска которых прошло 4 года. Ведь у них до этого не было диагностической карты.

Теперь с 22 августа, когда принятые поправки вступят в силу, до 1 марта автовладельцы вряд ли поспешат выполнить свою обязанность о прохождении техосмотра. Ведь единственные, кто проверял наличие диагностической карты до сих пор у владельцев легковушек, - это страховщики. А с 22 августа они будут освобождены от этой обязанности.

С 1 марта наличие диагностических карт начнут проверять камеры фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Штрафы будут оформляться автоматически - не более одного штрафа в сутки. Но с 22 августа до 1 марта прохождение ТО вообще никто не будет проверять.

С 1 марта наличие диагностических карт начнут проверять камеры фотовидеофиксации нарушений. Штрафы будут выписываться автоматически

Какие еще неприятности могут грозить с 22 августа до 1 марта за непройденный техосмотр? Согласно закону об ОСАГО, страховщик не может отказать в выплате, если у виновника аварии нет диагностической карты. Но он может выставить регресс в полном объеме выплаченных пострадавшему средств. Однако это касается автобусов, грузовиков и такси. А остальным автовладельцам регресс за непройденный техосмотр грозит только в том случае, если ДТП произошло по причине неисправности автомобиля.

Получается, что если автовладелец не пройдет до 1 марта техосмотр, но при этом следит за техническим состоянием своего автомобиля, то ему вообще ничего не грозит.

Обязанность проходить техосмотр осталась только для автобусов, грузовиков и такси.

Очевидно, что только самые законопослушные автомобилисты поедут проходить техосмотр. Это чревато тем, что если пункты ТО не обслуживают автобусы и грузовики, то дожить до 1 марта без посетителей им будет трудно. Все решения по техосмотру последнего времени только отодвигают транспортный коллапс на пунктах ТО, в то же время вообще ставя под угрозу отрасль проверки технического состояния автомобилей.