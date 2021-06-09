Шесть датчиков, поломка которых приведет к странному поведению машины

Начиненный электроникой современный автомобиль в своей работе опирается на показания различных датчиков. Если хотя бы один из них вышел из строя, то блок управления перестает получать достоверную информацию, мощность двигателя начинает падать, а владелец не может понять, в чем дело.

Заняться проверкой работоспособности датчиков не сразу догадается даже специалист автосервиса. Есть шесть устройств, на которые стоит обратить внимание при возникших странностях в работе автомобиля.

Первый - это датчик положения дроссельной заслонки. Благодаря его данным рассчитываются впрыск топлива, угол опережения зажигания и режим работы холостого хода.

На автомобилях отечественного производства сенсорный элемент этого датчика сделан из полимерной пленки с графитовым напылением, по которому скользит ползунок, пишет aif.ru. Поверхность может разрушаться, сопротивление - искажаться, в этом случае показания будут передаваться неправильные.

На основании искаженных данных электронный блок управления начнет готовить горючую смесь. Автомобиль станет дергаться, во время разгона могут ощущаться провалы, холостой ход также будет неровным. Обороты двигателя в ряде случаев из-за поломки датчика не будут падать ниже 1500. Если вы заметили у своего двигателя похожие симптомы, то следует отправляться в автосервис в максимально щадящем режиме эксплуатации.

Второй важный датчик отвечает за регулировку давления топлива. Он может стоять, к примеру, на рампе, соединенной с трубкой слива топлива в бензобак. Или же в баке вместе с насосом. Если этот элемент вышел из строя, то двигатель не сможет развить полную мощность, временами будет глохнуть на холостом ходу и допускать рывки и провалы в работе.

Третий в списке - индукционный датчик положения коленчатого вала, который ставится на современные двигатели. При вращении он выдает импульс блоку управления. Если сигнала нет, то система воспринимает это как остановку работы двигателя. Автомобиль просто не заведется. При поломке этого датчика вызова эвакуатора не избежать.

Датчик температуры охлаждающей жидкости - четвертый по счету - ставится, как правило, между головкой блока цилиндров и термостатом. Чем выше температура - тем меньше его электрическое сопротивление. На основании его показаний, к примеру, электроника готовит оптимальную топливную смесь при запуске в холодное время года. Или же включает вентилятор на радиаторе.

Если работа датчика нарушена, блок управления начинает готовить топливную смесь, предназначенную для температуры 0 градусов Цельсия: потребление бензина неизбежно вырастет. Ну а при высоких температурах невозможно будет запустить вентилятор. Из-за отсутствия корректировки угла опережения зажигания в блоках цилиндров могут начаться подрывы топливной смеси.

Пятый в списке - датчик детонации двигателя. Его задача - определить преждевременный подрыв смеси в цилиндрах, из-за чего могут начать необратимые разрушения. Чаще всего этот датчик работает по принципу пьезо-зажигалки. Чем больше ударная нагрузка - тем выше напряжение на нем. На основании его данных блок управления корректирует угол опережения зажигания, чтобы прекратить детонации. Если датчик выйдет из строя, серьезных последствий для двигателя не избежать.

Рядом с катализатором в выхлопной системе часто находится датчик содержания кислорода в выхлопных газах (лямбда-зонд). Он анализирует этот показатель и передает данные для корректировки смеси. Наличие кислорода сигнализирует о том, что топливная смесь бедная. Нарушения в работе этого датчика приводят к тому, что растет расход топлива и объем вредных выбросов.