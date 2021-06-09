Шойгу рассказал о подготовительных учениях перед "Западом-2021"

Он объяснил, что такие специальные маневры всегда сопровождают крупные учения. А до конца года запланировано большое количество других мероприятий боевой подготовки.

Ранее сообщалось, что в основу замысла учений "Запад-2021" положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. На одном из совещаний в Минобороны РФ Шойгу сказал, что на российско-белорусских учениях будет массово применяться военная авиация.

На заседании Общественного совета при Минобороны РФ министр напомнил, что ранее в Вооруженных силах прошли контрольные внезапные проверки боеготовности. "Отмечу, что все мероприятия проводились планово и в соответствии с международными договоренностями. Тем не менее, они почему-то сильно напугали наших западных соседей", - сказал Шойгу.

По словам министра, в этих проверках задействовали 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, 180 кораблей и катеров, около 900 летательных аппаратов, в том числе самолеты дальней и военно-транспортной авиации. На 101 полигоне организовали более 4 тысяч занятий, тренировок и учений различного масштаба.

Проверяемые объединения и соединения осуществляли перегруппировку на расстояния свыше 3,5 тысяч километров. А отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии совершил межфлотский переход в Черное море протяженностью свыше 1,3 тысячи километров. ВДВ отработали подготовку и применение в составе межвидовой группировки войск, при этом осуществили десантирование на дальность 1,5 тысячи километров.