Власть
09.06.2021 19:13
Текст: Юрий Гаврилов

Шойгу рассказал о подготовительных учениях перед "Западом-2021"

Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре на военных полигонах Беларуси и России, будет предварять целая серия подготовительных учений. Об этом в среду на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ

Он объяснил, что такие специальные маневры всегда сопровождают крупные учения. А до конца года запланировано большое количество других мероприятий боевой подготовки.

Фото: Государственный военно-промышленный комитет РБ / vpk.gov.by
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Ранее сообщалось, что в основу замысла учений "Запад-2021" положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. На одном из совещаний в Минобороны РФ Шойгу сказал, что на российско-белорусских учениях будет массово применяться военная авиация.

На заседании Общественного совета при Минобороны РФ министр напомнил, что ранее в Вооруженных силах прошли контрольные внезапные проверки боеготовности. "Отмечу, что все мероприятия проводились планово и в соответствии с международными договоренностями. Тем не менее, они почему-то сильно напугали наших западных соседей", - сказал Шойгу.

По словам министра, в этих проверках задействовали 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, 180 кораблей и катеров, около 900 летательных аппаратов, в том числе самолеты дальней и военно-транспортной авиации. На 101 полигоне организовали более 4 тысяч занятий, тренировок и учений различного масштаба.

Проверяемые объединения и соединения осуществляли перегруппировку на расстояния свыше 3,5 тысяч километров. А отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии совершил межфлотский переход в Черное море протяженностью свыше 1,3 тысячи километров. ВДВ отработали подготовку и применение в составе межвидовой группировки войск, при этом осуществили десантирование на дальность 1,5 тысячи километров.

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