Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян до 5 млрд рублей

Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 миллиардов рублей, а "средний чек" их успешной операции составляет около восьми тысяч рублей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, один мошеннический колл-центр осуществляет от трех до семи тысяч звонков в сутки. В половине случаев операторы не дозваниваются, а срабатывает только 1% звонков.

Кузнецов также рассказал, что мошенники получают информацию о россиянах через теневой рынок персональных данных. Изучив его, банк обнаружил 12 площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем. При этом на девяти площадках можно приобрести данные банковских карт. "Чаще всего в доступе находится информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов - доставки товаров, государственных учреждений, интернет-магазинов", - отметил эксперт.

Ранее Станислав Кузнецов сообщил, что телефонное мошенничество и фишинг остаются самыми популярными схемами обмана россиян. При этом "появились новые сценарии оболванивания, погружения в страхи, в испуг и придумывание новых достоверных версий", - пояснил он, отметив, что телефонное мошенничество можно считать национальным бедствием.