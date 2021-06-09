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09.06.2021 15:26
Рубрика: Власть

В МИД РФ оценили приговор Младичу

Текст: Юрий Когалов
Обвинительный приговор, вынесенный бывшему главнокомандующему вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младичу, продемонстрировал предвзятость и лицемерие гаагского трибунала, оправдавшего других участников конфликта. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Приговор Младичу вновь продемонстрировал, что деятельность международных механизмов привлечения к ответственности виновных в преступлениях в период гражданской войны в бывшей Югославии на практике характеризуется предвзятостью по отношению к одной из сторон конфликта. Обвинительный приговор Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания "гаагским правосудием" других участников конфликта тех лет, таких как хорватский генерал Готовина, косовар Харадинай и бошнякский полевой командир Орич", - отмечается в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В Госдуме назвали утвержденный приговор Младичу политизированным

Дипломат обратила внимание, что "остаточным механизмом" и его предшественником Международным трибуналом по бывшей Югославии были проигнорированы факты и исторический контекст тех событий.

"Процесс над Младичем сопровождался пренебрежением его базовыми правами как обвиняемого", - отметила Захарова. По ее словам, на всем его протяжении адвокаты и члены его семьи безуспешно боролись за соблюдение его права на здоровье и адекватную медицинскую помощь. "В течение нескольких лет законным представителям генерала не предоставлялась полная и адекватная медицинская информация о его здоровье, независимые - в действительности, а не на бумаге - врачи к Младичу не допускались", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова выразила надежду, что "эта постыдная глава в истории международного уголовного правосудия будет закрыта", как только "остаточный механизм" прекратит свою деятельность, что должно произойти в ближайшее время.

Сын генерала Младича надеется на пересмотр пожизненного приговора

Напомним, накануне "остаточный механизм" Международного трибунала по бывшей Югославии рассмотрел апелляцию на приговор экс-командиру боснийских сербов Ратко Младичу, приговоренному в 2017 году к пожизненному сроку по обвинению в военных преступлениях, и оставил вердикт без изменений.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Суд над Ратко Младичем

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