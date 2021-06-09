В Минфине рассказали, что включают поправки о поддержке регионов

Замглавы Минфина Алексей Лавров прокомментировал поправки в Бюджетный кодекс, которые одобрила в третьем чтении Госдума. Изменения касаются сроков внесения проекта федерального бюджета, составления и рассмотрения бюджетной отчетности, а также предоставления бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, реструктуризации бюджетных кредитов регионов и замещения задолженности по ценным бумагам и коммерческим кредитам.

Так, по новым правилам, с 2022 года Минфин будет представлять проект федерального бюджета в Госдуму до 15 сентября вместо 1 октября.

"Принятие федерального бюджета в более ранний срок поможет регионам учитывать бюджетные проектировки, прежде всего - в части межбюджетных трансфертов, при формировании своих бюджетов", - пояснил замминистра финансов Алексей Лавров, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Изменения коснутся и бюджетной отчетности, которую необходимо теперь предоставлять в Счетную палату до 15 марта (ранее - 1 апреля). По новым правилам правительству необходимо представить в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета не позднее 15 июня. Счетная палата в свою очередь в течение 15 дней готовит заключение на годовой отчет об исполнении федерального бюджета и направляет его в правительство и Госдуму. При этом Госдуме необходимо его рассмотреть в течение 45 дней. Эти нормы вступят в силу с 2022 года.

Другая часть изменений касается поддержки регионов в соответствии с посланием резидента Федеральному собранию. Кредиты регионам в части инфраструктурных проектов будут выдаваться по ставке не более 3% годовых со сроком погашения не ранее 2036 года.

"Важно отметить, что инфраструктурные займы не будут учитываться при расчете долговой устойчивости региона, а также будут исключены из принципа общего покрытия. Это позволит обеспечить их увязку с соответствующими расходами региональных бюджетов", - отметил Лавров.

Поправки также предусматривают нормы проведения реструктуризации бюджетных кредитов регионам. "Срок погашения задолженностей продлен до 2029 года, таким образом, высвобождаемые средства пойдут на инвестиции в объекты инфраструктуры" - уточнил замминистра.

Кроме того, Минфин сможет предоставлять регионам бюджетные кредиты (со сроком погашения до 2029 года включительно) под 0,1% годовых для погашения долговых обязательств по ценным бумагам и коммерческим займам.