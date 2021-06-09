В РСТ назвали возможные сроки начала полетов в Турцию

Полетные программы между Россией и Турцией могут восстановиться в июле. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"По Турции было заявлено руководителем Ростуризма, что в ближайшее время, с июля месяца полетные программы будут восстанавливаться", - сказал Барзыкин, слова которого цитирует "Интерфакс".

В свою очередь, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил, что перспективы отрасли летом и осенью можно будет оценить уже к 10 июля.

"Поэтапное будет восстановление по самым базовым направлениям, разумеется, наиболее важна для нас Турция. Из европейских направлений это Италия, Болгария, Чехия и, безусловно, кипрское направление", - сказал Мальцев.

По его словам, также речь может идти о поэтапном восстановлении авиасообщения с Северной Африкой. "В первую очередь нас интересует Египет, помимо Марокко и Туниса", - добавил эксперт.

На полях ПМЭФ глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Турцию могут открыть для российских туристов в ближайшее время.

В апреле российские власти приняли решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 1% от всех вернувшихся туристов сдают в России положительный тест на коронавирус.

Изначально ограничения действовали до 1 июня, однако оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продлил их до 21 июня.