Видео: въехал на машине на дерево, да еще и задом

Многочисленные видео и фото с машинами, застрявшими в кронах деревьев и на крышах домов, повисшими над обрывом или на проводах ЛЭП, у здравомыслящих людей вызывают не столько ужас, сколько недоумение: как это могло произойти?

Неужели законы физики не властны над некоторыми автомобилистами? Предложенное ниже видео пошагово показывает, как, например, можно загнать машину на растущее на обочине дерево, и все равно вопросов остается больше, чем ответов...

Как можно понять из видео, владелец серебристого хетчбэка слишком долго простоял в пробке на трассе где-то за городом и, похоже, решил развернуться и уехать, но что-то не заладилось с переключением передач, да еще и на педаль газа нажал сильнее обычного.

Вместо того, чтобы плавно сдать назад, развернуться на пятачке и по обочине уехать, он стремительно понесся задним ходом, да так, что остальные застрявшие в пробке автомобили от него еле уворачивались.

Домчавшись до обочины, неуклюжий автомобилист наехал на металлический отбойник и, подскочив на нем, как на трамплине, повис задней частью кузов на придорожном деревце, слишком крепком, для того, чтобы сломать его, и недостаточно толстом, чтобы взобраться на него еще выше.

Заднеприводный автомобиль так и застрял под углом 45 градусов к горизонту, упираясь бесполезными передними колесами в землю, пока задние колеса бестолково вращаются в воздухе. Не так-то легко зацепить его в этом положении за фаркоп, чтобы вернуть всеми колесами на землю...