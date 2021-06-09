За что Хибла Герзмава получит одну из высших наград России в Кремле

"Будет звезда!!!!" - именно с четырьмя восклицательными знаками написала на полях своих судейских записок великая Елена Образцова во время прослушиваний конкурса Чайковского в 1994 году. И угадала! Хибла Герзмава не только взяла первый в истории этого престижного соревнования музыкантов Гран-При, но стала одной из самых ярких оперных певиц своего поколения. И в День России Хибла Герзмава получит одну из высших наград России в Кремле из рук президента за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства.

Хибла Герзмава появилась на свет в Пицунде, и, кажется, теплота и солнце родного города щедро разлиты в ее голосе. Ее имя в переводе с абхазского означает "Златоглазка", а фамилия - "волчица". Ее талант оказался золотым, но чтобы состояться в деле всей жизни, ей не однажды пришлось проявить силу характера.

С самого детства пела и училась фортепианной игре, но мечтала стать органисткой, так как часто бывала в Пицундском православном соборе, где, конечно, звучала именно органная музыка. И окончила сухумское музыкальное училище по классу фортепиано. Однако наставники заметили вокальный талант девочки. И уже в 1989 году она стала студенткой вокального факультета Московской консерватории, где ее педагогами были профессора Ирина Ивановна Масленникова и Евгения Михайловна Арефьева. Сегодня уже Хибла Леварсовна сама преподает в своей альма-матер.

Однако путь к успеху не был простым. Большой театр не обратил внимания на новое певческое имя после победы на конкурсе Чайковского… И только после того, как роскошное сопрано Хиблы Герзмавы стало украшать афиши лучших оперных домов мира - Лондона, Рима, Мюнхена и Вены, Цюриха и Парижа, Милана и Нью-Йорка, певица появилась на сценах Большого и Мариинского театров.

Несмотря на планетарный успех, Хибла Герзмава сохраняет верность своему родному Московскому музыкальному театру имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, на подмостках которого сделано ею почти два десятка партий.

- Я благодарна Богу и своему театру, что оказалась именно в его стенах, где меня лепили, как глину, а я, как губка, впитывала все, что видела и слышала вокруг. Меня всегда окружали потрясающие учителя: Ирина Ивановна Масленникова и Евгения Михайловна Арефьева и, конечно, главный режиссер театра Александр Борисович Титель. Меня за ручку привели сюда еще студенткой Московской консерватории на прослушивание, я прошла успешно все три тура. Но была немного пухленькой, и худрук Александр Борисович сказал: похудеешь, тогда возьмем. И через год, потеряв практически 25 килограммов, я оказалась в труппе. Мне важно было вырасти в "моем" театре. Я рано лишилась родителей, и театр стал для меня и домом, и семьей, - всегда подчеркивает Хибла Герзмава.

В 2001 году Хибла Герзмава организовала собственный фестиваль как красивое приношение родной Абхазии. С того момента форум превратился в художественный проект, путешествующий по странам и континентам, добрался даже до легендарного "Карнеги-Холла". Еще певица постоянно и щедро помогает музыкальной школе в Пицунде и музыкальному училищу имени А.Ч. Чичбы в Сухуме. Несмотря на то, что Герзмава всегда сторонится политики, о своей родине, обретшей независимость, она однажды сказала: "Абхазия устала бояться и мужественно скинула с себя оковы страха".

Незабываемым было явление Хиблы Герзмавы в фантастическом шоу закрытия Олимпиады в Сочи, можно вспомнить и роскошный выход на официальном гала-концерте ФИФА в Большом театре в честь нашего футбольного мундиаля, которые уже частичка истории великой страны.

Многие из оперных работ певицы отмечены самыми разными премиями. В ее наградном списке есть и "Золотой Орфей", и "CastaDiva", и "Золотая Маска".