АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления

Российские туроператоры попросили оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции восстановить международный выездной туризм. Соответствующее письмо АТОР направила вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.

По мнению туроператоров, это снимет напряженность среди населения и позволит людям отправиться в запланированный отпуск. Также это снизит долговую нагрузку компаний в сфере туризма.

Как отметили в АТОР, Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис уже готовы принять российских туристов.

Напомним, что 10 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с 8 странами.