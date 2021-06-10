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Рубрика: Экономика

Снизу постучали

Банк России получил шквал обращений после публикации списка пирамид
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
В первые три дня после публикации черного списка нелегалов на финансовом рынке Банк России получил около 600 обращений с дополнительной информацией, данными о новых финансовых пирамидах, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях на "Дальневосточном МедиаСаммите 2021".

Этот черный список Банк России опубликовал 1 июня, в него вошли не только финансовые пирамиды, но и нелегальные форекс-дилеры и черные кредиторы. В нем 1,8 тыс. позиций. На следующей неделе ЦБ обновит список, обновления будет производить раз в десять дней, в дальнейшем - чаще, также расширит набор данных по каждой организации. Список будет пополняться в том числе по итогам проверок обращений граждан.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА новости
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Компании для черного списка ЦБ отбирает по двум типам критериев. Первый - общедоступная информация: наличие лицензии, предоставление сведений о том, за счет чего потребитель может получить прибыль, характер деятельности, агрессивная реклама и т.д. "При этом каждый из этих критериев сам по себе может и не являться однозначно негативным, мы смотрим их в совокупности, - отметил Лях. - Потому что существуют, например, нормальные добросовестные компании, которые используют в своей работе принципы сетевого маркетинга". Второй блок - расследование ЦБ, которое он предпринимает, чтобы убедиться, что компания не ведет реальной хозяйственной деятельности.

Подавляющее большинство жертв финансовых мошенников не обращается в полицию

Лях отметил, что мошенники часто используют рекламу у блогеров, которые, в отличие от СМИ, в этом смысле ничем не рискуют, и что лишь незначительная часть жертв обращается с заявлениями о преступлении.

Задача опубликованного списка - предупредить граждан, чтобы они не влезли в мошеннические проекты до того, как ими займутся правоохранители. Тем более что зная, что к ним уже привлечено внимание, мошенники стараются успеть привлечь как можно больше денег.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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