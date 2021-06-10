Что считается умышленным сокрытием номерных знаков

В УК РФ есть статья 326, предусматривающая наказание за подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. В нее хотят внести поправки, предусматривающие наказание за умышленное сокрытие номерных знаков с целью уйти от штрафов.

Если законопроект будет принят, то за езду с подложными номерами могут наказать обязательными работами сроком до 300 часов или исправительными сроком на год. Являются ли таковыми нестандартные или нечитаемые знаки, залепленные снегом, попытались разобраться в aif.ru.

Нестандартный государственный регистрационный знак не соответствует тем требованиям, которые законодательство предъявляет к его эксплуатации. Сюда можно отнести нарушение целостности покрытия, затертости вплоть до белого фона.

Нечитаемым является знак, если в темное время суток с расстояния 20 метров невозможно различить хотя бы одну букву или цифру заднего знака, а в светлое - переднего или заднего. Если крепление знака не соответствует требованиям, то его также могут признать незаконным.

За вышеперечисленные нарушения по пункту 1 статьи 12.2 КоАП РФ водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

Еще одна категория - это видоизмененные знаки. Сюда относятся не только заклеивания цифр и буквы на парковках. Это могут быть любые приспособления, препятствующие идентификации таблички: шторки, различные электромагниты и прочее. Пункт 2 статьи 12.2 КоАП предусматривает наказание для водителя автомобиля с такими знаками штраф в размере 5 тысяч рублей и даже лишение прав на срок до 3 месяцев.

Существуют также подложные номера. Знак может быть признан таковым, если он не соответствует размерам своей группы транспортных средств. Сюда попадают таблички, где были изменены форма, характер начертаний, толщина линий цифр и букв. Или же те, где были искажены символы. Например, выдавили или подчистили что-то, чтобы изменить прочтение знака. Если водитель повесил на машину знак, отличающийся от внесенного в регистрационные документы данного автомобиля, то табличку тоже сочтут подложной.

За установку подложных знаков граждане наказываются штрафом в размере 2500 рублей, ответственные за эксплуатацию автомобиля должностные лица - до 20 тысяч рублей, юридические - до 500 тысяч. За управление таким транспортным средством водителя могут лишить прав сроком на полгода по пункту 4 статьи 12.2 КоАП РФ.