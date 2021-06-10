ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку про кредитам на нулевом уровне

Европейский центральный банк на заседании совета управляющих сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам тоже осталась прежней - минус 0,5%, нет изменений и по краткосрочным кредитам ЕЦБ - ставка находится на уровне 0,25%.

Как пояснили в европейском регуляторе, совет управляющих ожидает, что ключевые ставки будут на этом или боле низком уровне, пока прогноз по инфляции не стабилизируется ниже 2%.

Также ЕЦБ сообщил о намерении продолжить выкуп бондов (PEPP) в связи с пандемией на сумму 1,85 триллиона евро. Закупки планируется проводить до конца марта 2022 года, или пока не будет ясно, что связанная с пандемией фаза кризиса завершилась. Продолжится и программа выкупа активов (APP) на сумму 20 миллиардов евро каждый месяц.

На пятницу, 11 июня, намечено очередное заседание руководства Банка России, на котором будет принято решение о ключевой ставке. Эксперт рассказал, чего стоит ожидать по итогам заседания.