Эксперты: В 2050 году в России будут продаваться только электромобили

К 2050 году в России продажи новых легковых авто на двигателях внутреннего сгорания (ДВС) приблизятся к нулю, а подавляющую часть предложения на рынке составят электромобили. К такому выводу пришла группа экспертов ИК "Петромаркет".

К этому приведет "зеленая" повестка Евросоюза, и движение вслед за ним остального мира, ужесточающая требования к производителям автомобилей с ДВС. К 2030 году они должны снизить выбросы CO2 таких машин более чем в два раза, с минус 22% до минус 55%. Следствием этого станет если не рост цен, то сохранение их на существующем уровне, в то время как электромобили будут дешеветь, благодаря развитию технологий и увеличению объемов их выпуска. Еще одной причиной удержания цен на авто с ДВС является осознание производителями неминуемого запрета на такие авто, сначала в Европе, а потом и в остальном мире, и поэтому нежелание вкладываться в инновации, считают авторы исследования.

Уже начиная с 2030 года, электромобиль в России станет выгоднее, чем автомобиль с ДВС по стоимости владения, а доля электрокаров составит 7% в продажах новых машин. Причем с этого момента в нашей стране начнется быстрый рост парка электромобилей. К 2050 году этот показатель достигнет 100% - все новые автомобили, продаваемые в России, будут электрическими. В Европе это произойдет раньше - в 2040 году. Главной причиной станет сначала ценовой паритет, а потом удешевление электромобилей относительно машин на ДВС. В Европе их стоимость сравняется в 2028 году, а в России чуть позднее из-за ввозных пошлин на электрокары, вводимых с 2022 года - 15% до 2050 года.

В исследовании отмечается, что в меньшей степени это затронет парк грузового транспорта и автобусов, хотя аналогичные процессы произойдут и в этих сегментах рынка. К 2050 году в России парк легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта на 42,5% будет состоять из электрокаров, грузовых автомобилей - на 22,6%, автобусов - на 39%.

Вместе с электрификацией транспорта в мире сильно снизится потребность в бензине и дизельном топливе. Особенно серьезно упадет спрос на дизельное топливо в Европе, что может ударить по экспорту из России, поскольку наши нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) производят половину его объемов для продажи за границу (большей частью в Европу). С учетом отечественных программ модернизации НПЗ, производство дизельного топлива будет расти быстрее, чем внутреннее потребление. А уже с 2030 года значительный объем топлива для ДВС будет делаться не из нефти. Это будет биотопливо нового поколения, способное на 100% заменить традиционный бензин и дизель. И объемы его производства смогут удовлетворить потребности оставшегося автопарка на ДВС. К 2050 году биотопливо может на 100% вытеснить продукт, сделанный из нефтяного сырья, говорится в исследовании.

По мнению экспертов "Петромаркета", отечественным нефтяным компаниям следует заняться диверсификацией бизнеса, которая могла бы восполнить потенциальные потери на рынке нефтепродуктов. Наиболее интересное направление - развитие производства тяговых аккумуляторов для электромобилей. Уже к 2030 году потребность в них вырастет минимум в 10 раз.