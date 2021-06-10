В споре о том, стоит ли снижать лимиты разрешенной скорости в городах, а также нештрафуемый порог, после превышения которого выписывается денежное наказание, похоже, поставлена если уж не точка, то точно жирная запятая. Вчера по двум этим нашумевшим вопросам свою позицию пришлось высказать главе ГИБДД России Михаилу Черникову.

Разъяснения пришлось давать, поскольку с утра стало цитироваться заявление начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, который предложил снизить допустимую в городах скорость с 60 до 30 километров в час. По его словам, чем ниже скорость, тем ниже смертность. "Если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове - 50 км/ч", - передало информагентство ТАСС слова чиновника. Позднее выяснилось, что слова Митрошина не совсем верно передал журналист.

"МВД категорически против снижения порога в городских условиях с 60 до 30 км/ч. А также против и той позиции, где администрируемый порог предполагается снизить с 20 до 10 км/ч для наложения штрафов за превышение скорости. Мы неоднократно эту позицию высказывали, и уже не один год говорим о том, что необходимо привести сначала в соответствие все дороги, а потом возвращаться к этому вопросу", - заявил главный госавтоинспектор страны.

Необходимо привести сначала в соответствие все дороги, а потом возвращаться к этому вопросу

"И, конечно, мне как автолюбителю странно это слышать - если мы будем двигаться по дорогам нашей столицы со скоростью 30 км в час, к примеру, по Кутузовскому проспекту, а рядом по разделительной полосе будут ездить машины со скоростью 100-150 км/ч", - добавил глава ГИБДД России.

Михаил Черников считает, что те, кто предлагает снизить скорость в городах до 30 км в час, думают не о безопасности, а о каких-то других моментах - "в частности, как пополнить доходную часть с помощью штрафов, налагаемых системой фотовидеофиксации". Что же касается уменьшения нештрафуемого порога, то в мае этого года правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поручила МВД и минтрансу до 1 августа представить согласованную позицию по возможности его снижения в населенных пунктах - с нынешних 20 до 10 км в час.