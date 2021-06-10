Разъяснения пришлось давать, поскольку с утра стало цитироваться заявление начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, который предложил снизить допустимую в городах скорость с 60 до 30 километров в час. По его словам, чем ниже скорость, тем ниже смертность. "Если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове - 50 км/ч", - передало информагентство ТАСС слова чиновника. Позднее выяснилось, что слова Митрошина не совсем верно передал журналист.
"МВД категорически против снижения порога в городских условиях с 60 до 30 км/ч. А также против и той позиции, где администрируемый порог предполагается снизить с 20 до 10 км/ч для наложения штрафов за превышение скорости. Мы неоднократно эту позицию высказывали, и уже не один год говорим о том, что необходимо привести сначала в соответствие все дороги, а потом возвращаться к этому вопросу", - заявил главный госавтоинспектор страны.
"И, конечно, мне как автолюбителю странно это слышать - если мы будем двигаться по дорогам нашей столицы со скоростью 30 км в час, к примеру, по Кутузовскому проспекту, а рядом по разделительной полосе будут ездить машины со скоростью 100-150 км/ч", - добавил глава ГИБДД России.
Михаил Черников считает, что те, кто предлагает снизить скорость в городах до 30 км в час, думают не о безопасности, а о каких-то других моментах - "в частности, как пополнить доходную часть с помощью штрафов, налагаемых системой фотовидеофиксации". Что же касается уменьшения нештрафуемого порога, то в мае этого года правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поручила МВД и минтрансу до 1 августа представить согласованную позицию по возможности его снижения в населенных пунктах - с нынешних 20 до 10 км в час.