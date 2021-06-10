Хидэо Кодзима представил переиздание Death Stranding с отсылками к MGS

На онлайн-презентации Summer Game Fest 2021 знаменитый геймдизайнер Хидэо Кодзима коротким тизером представил переиздание игры Death Stranding для PlayStation 5.

В ролике величайший курьер Сэм Бриджес должен незаметно пробраться через противников на вражеской базе.

И в качестве маскировки персонаж Нормана Ридуса рассматривает огромную картонную коробку, что является прямой отсылкой к серии Metal Gear Solid, автором которой также является Кодзима.

Дата выхода пока не называется, другие детали, в том числе по наличию нового контента, обещают показать в ближайшее время.