Новости

Рябков: Заявления США по "Северному потоку-2" не изменят позицию России 03:43
В National Geographic признали наличие на Земле пятого океана 03:40
Индонезия может открыть Бали для российских туристов в августе 03:09
В Перу автобус с пассажирами упал в ущелье 03:01
Пушков оценил настрой Байдена на жесткий разговор с Путиным 02:09
В Минпромторге рассказали о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло 02:00
В Гидрометцентре рассказали о погоде в праздничные дни 01:31
Горелов: Тотальное распространение "черной плесени" России не грозит 01:17
Матч Джоковича на "Ролан Гаррос" прервали из-за комендантского часа 01:01
Вильфанд предупредил об аномальном тепле и риске лесных пожаров в СЗФО 00:42
Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу 00:15
Производители яиц и торговые сети перейдут на новую систему закупок 00:01
Байден: Мы не стремимся к конфликту с Россией 09.06.2021
Портал госуслуг заполнит заявление за пользователя 09.06.2021
В Афганистане боевики убили десять специалистов по разминированию 09.06.2021
Власти Португалии отложили снятие ограничительных мер из-за роста инфекций 09.06.2021
В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль, один военный погиб 09.06.2021
Путин и Байден пообщаются с журналистами после саммита в Женеве 09.06.2021
Сирия станет одной из тем саммита РФ и США в Женеве 09.06.2021
Байден обсудит "Северный поток-2" с Меркель на саммите G7 09.06.2021
Кудрин: России придется конвертировать около 40 млрд долларов из ФНБ 09.06.2021
Путин: Санкции США против "Северного потока-2" стали бессмысленными 09.06.2021
Стрельба произошла на базе ВВС США в Техасе 09.06.2021
Путин: Диалог Киева с Донбассом не моя прихоть, он прописан в Минских соглашениях 09.06.2021
УЕФА приостановил дело против "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" 09.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
10.06.2021 03:09
Рубрика: В мире

Индонезия может открыть Бали для российских туристов в августе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Индонезии могут уже в августе открыть для россиян популярный среди туристов курортный остров Бали. Об этом заявил министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи, отметив, что сейчас предпринимаются усилия, чтобы вакцинировать всех жителей острова Бали.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россия возобновила авиасообщение еще с восемью странами

"Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма", - отметил министр в интервью "Известиям". На Бали живут два миллиона человек, привить все население острова не будет проблемой, отметил Лутфи.

Власти надеются, что реализовать этот план удастся к концу лета, и уже в августе туристы смогут отправиться на Бали. Доступ на остров будет разрешен путешественникам, у которых есть прививка от COVID-19. Иностранцы смогут вакцинироваться либо у себя в стране, либо на Бали, отметил министр.

В начале июня министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно заявлял, что власти Индонезии намерены открыть туристические коридоры с семью странами. Речь идет о России, Бельгии, Великобритании, Вьетнаме, Нидерландах, Сингапуре и Франции. Должна быть гарантия, подчеркнул Уно, что иностранные туристы не болеют COVID-19 и готовы выполнять все предъявляемые местными властями требования. При этом порядок въезда иностранцев в Индонезию он не уточнил.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия возобновила авиасообщение еще с восемью странами
Путин оценил угрозу для России в случае вступления Украины в НАТО
Глава ГИБДД раскритиковал идею снизить лимит скорости до 30 км в час
Коечный фонд для лечения COVID-19 в Москве будет расширен до конца недели
Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
На каких условиях заключенных в разных странах привлекают к работе
В Польше введут новую научную дисциплину: науку о семье