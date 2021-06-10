Индонезия может открыть Бали для российских туристов в августе

Власти Индонезии могут уже в августе открыть для россиян популярный среди туристов курортный остров Бали. Об этом заявил министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи, отметив, что сейчас предпринимаются усилия, чтобы вакцинировать всех жителей острова Бали.

"Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма", - отметил министр в интервью "Известиям". На Бали живут два миллиона человек, привить все население острова не будет проблемой, отметил Лутфи.

Власти надеются, что реализовать этот план удастся к концу лета, и уже в августе туристы смогут отправиться на Бали. Доступ на остров будет разрешен путешественникам, у которых есть прививка от COVID-19. Иностранцы смогут вакцинироваться либо у себя в стране, либо на Бали, отметил министр.

В начале июня министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно заявлял, что власти Индонезии намерены открыть туристические коридоры с семью странами. Речь идет о России, Бельгии, Великобритании, Вьетнаме, Нидерландах, Сингапуре и Франции. Должна быть гарантия, подчеркнул Уно, что иностранные туристы не болеют COVID-19 и готовы выполнять все предъявляемые местными властями требования. При этом порядок въезда иностранцев в Индонезию он не уточнил.