Мантуров рассказал об экспорте вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"

Экспорт российских вакцин от коронавируса "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" может начаться к концу года. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"У нас главная задача сегодня - обеспечить потребность внутри нашей страны. Пока и касаемо "ЭпиВакКорона", и "КовиВак" объемы производства сегодня не обеспечивают полностью запрос по выполнению поставок на зарубежные рынки", - сказал Мантуров, отметив, что за рубежом проявляют огромный интерес к российским препаратам.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).

Сейчас на экспорт поставляется "Спутник V" - этот препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.