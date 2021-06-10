Маск открыл подземную трассу для электрокаров, но ей остались недовольны

Loop Transportation System - анонсированная Илоном Маском пять лет назад революционная система сообщения под землёй, которая, согласно замыслу, должна обеспечивать быструю и удобную навигацию между станциями в Лас-Вегасе. Подземный тоннель ввели в эксплуатацию, но что-то пошло не так.

Вся инновационность подземного сооружения заключается в двух тоннелях с односторонним движением, которые находятся на глубине 12 метров. Маск хотел, чтобы электрокары курсировали по ним на скорости 240 км/ч, однако на деле скоростной "потолок" оказался существенно ниже - всего 64 км/ч.

Более того, нарушена концепция. Планировалось, что электрокары спускаются под землю на лифтах, а затем на специальных скоростных платформах доставляются в необходимую точку. Сейчас же перед каждым из тоннелей припаркованы электрокары Tesla, за рулём которых сидит водитель.

Как подземная трасса, длина которой, к слову, всего 2.7 км, может при таких условиях обеспечивать заявленную проходимость до 4400 пассажиров в час, пока не совсем понятно. Непонятен также и резон продолжения проекта, который обходится чрезвычайно дорого: миллиард долларов нужно на прокладку и обустройство всего лишь полутора километров тоннеля.