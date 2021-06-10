Минфин начал размен долларов и фунтов стерлингов из ФНБ на юани и евро

Минфин уже в мае начал приводить Фонд национального благосостояния (ФНБ) к новой структуре, разменивая доллары США на менее подверженные риску санкций валюты.

За май 4 млрд долларов и 858,2 млн фунтов стерлингов конвертированы в 33,3 млрд юаней, а 1 млрд долларов и 214,6 млн фунтов стерлингов - в 1,07 млрд евро, говорится в материалах Минфина.

Таким образом, за май наиболее заметными изменениями ликвидной части ФНБ стало сокращение средств на долларовом счете с 39,8 до 34,8 млрд долларов и увеличение денег на счете в юанях со 110,6 млрд до 143,9 млрд юаней. В ФНБ осталось 7,5 млрд фунтов стерлингов. Уже в июне ФНБ может полностью избавиться от долларов.

Как ранее сообщала "РГ", нормативная структура ФНБ изменена с 20 мая: доллар из нее вообще исключен, вдвое сокращена доля фунта стерлингов, взамен выросла роль юаня и евро, часть средств ФНБ решено вкладывать в золото. Сделки по покупке золота в ФНБ в мае еще не проводились, следует из материалов Минфина.

Объем ликвидной части ФНБ за май почти не изменился, составив 8,6 трлн рублей или 117,1 млрд долларов (7,5% ВВП России, прогнозируемого на 2021 год).