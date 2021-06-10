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10.06.2021 13:09
Рубрика: Российский автопром

Минпромторг планирует снизить финансирование автопрома

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области/РИА Новости Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области/РИА Новости
Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области/РИА Новости

В 2021 году Минпромторг РФ планирует снизить объем финансирования автопрома на 37 процентов - до 38 миллиардов рублей. При этом ожидаемый рост выпуска автомобилей по итогам года должен достичь 5 процентов - до 1,49 миллиона единиц.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Об этом сообщается в годовом отчете ведомства, пишет ТАСС. В прошлом году объем госфинансирования отрасли достиг 61 миллиарда рублей, в 2019 году - 56 миллиардов.

За минувшие три года отечественные автопроизводители получили от государства свыше 158 миллиардов рублей. Речь идет о различных инструментах поддержки: программах льготного автокредитования и лизинга, стимулирования спроса на газомоторный транспорт, закупки школьных автобусов и автомобилей "скорой" и других.

Объем рынка автомобилей в этом году Минпромторг ожидает на 5 процентов ниже, чем было до пандемии - в 2019 году. Это 1,76 миллиона штук. Для сравнения, в 2019 году данный показатель достиг 1,85 миллиона, в 2020 - 1,68 миллиона. Отечественное производство автомобилей в этом году должно вырасти до 1,49 миллиона единиц - на 5 процентов. В 2019 году в России было выпущено 1,71 миллиона автомобилей, в 2020 спад производства составил 17 процентов, до 1,42 миллиона единиц.

Глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что по сравнению с другими государствами уровень производства автомобилей в России остался на высоком уровне: в некоторых странах оно сократилось до половины допандемийного показателя. По результатам первых четырех месяцев 2021 году в сегменте легковых авто уже наметился рост производства на 40 процентов.

#авто