Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше"

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился прекратить применение российско-американского меморандума о понимании в отношении "открытой суши". Министерству иностранных дел поручено сообщить Вашингтону о принятом решении.

Документ был подписан в июле 1992 года и устанавливал уведомительный порядок для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания.

Напомним, ранее "Российская газета" опубликовала подписанный президентом РФ закон о денонсации Договора по открытому небу. Таким образом, наша страна официально отказалась от своих обязательств по одному из важнейших соглашений в сфере международной безопасности.