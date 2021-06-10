9 июня стало известно, что Московский городской суд за закрытыми дверями рассматривает иск прокуратуры столицы о признании ФБК экстремистской организацией.

Кроме ФБК, в иске московской прокуратуры назывался менее известный широкой общественности Фонд защиты прав граждан - "ФЗПГ" и общественное движение "Штабы Навального".

Эти две организации - "ФЗПГ" и "Штабы" уже признаны в нашей стране иностранными агентами. Теперь суд попросили признать их еще и экстремистскими организациями.

Из-за того, что в этом иске рассматриваются материалы под специальными грифами секретности, самое заседание шло в закрытом режиме.

В иске прокуратуры сказано, что все перечисленные организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации.

"Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - указано в иске.

Кроме того, прокуратура не без основания считает, что этими структурами "осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной".

Предварительное заседание по этому иску уже было. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ.

А еще за день до этого решения столичная прокуратура ограничила работу "Штабов Навального". Что входит в понятие ограничение деятельности?

Подобные решения означают, что до конца рассмотрения иска столичного надзорного ведомства к ФБК, ФЗПГ и "Штабам Навального", эти организации не могут созывать людей на улицы и площади для участия в митингах.

До конца рассмотрения судом иска столичного надзорного ведомства, ФБК, Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" не могут созывать людей на улицы и площади для участия в митингах

Также они не могут размещать в Сети свои материалы и участвовать в других массовых мероприятиях.

Есть и финансовая сторона ограничений. Эти организации не могут распоряжаться своими деньгами - переводить их куда бы то ни было и расплачиваться со своих счетов. Тут, правда, есть исключение. Ограничений на работу с деньгами нет, если речь идет о возмещении убытков от своей разнообразной деятельности, уплате назначенных за что-то штрафов, ну и, конечно, уплата положенных по законодательству налогов.

Защита, правда, требовала снять с этого дела гриф секретности. Но суд отказал. А еще адвокаты хотели пригласить свидетелем на этот процесс отбывающего наказание Алексея Навального в качестве свидетеля. Но и в этом было отказано, так как права гражданина Навального в иске никоим образом не затрагиваются.

Заседание длилось 12 часов. Согласно решению суда, указанные два фонда ликвидированы, а деятельность общественного движения, именовавшего себя "штабы Навального", запрещена.