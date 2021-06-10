Мурашко объяснил, почему в регионах РФ разная ситуация по коронавирусу

Ситуация с пандемией в России неравномерна, и хуже всего обстоят дела в тех регионах, где пренебрегают мерами профилактики, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что в регионах, где население соблюдает рекомендованные правила, и активно участвует в вакцинации, ситуация более спокойная. А там, где люди начинают пренебрегать профилактическими мерами, становится напряженной.

Также министр в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что только не более чем в 5% случаев врачи будут рекомендовать пациенту прививаться определенной вакциной.

"Есть ряд заболеваний, <...> аутоиммунных, по ним нужно с осторожностью, исходя из рекомендаций врача, применять тот или иной препарат", - сказал Мурашко.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о сложностях, которые возникают при лечении больных коронавирусом. В последнее время из-за мутаций вируса врачи стали замечать, что иногда выработанная тактика лечения не срабатывает.