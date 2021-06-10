Вирус изменил лицо: Проценко заявил о сложностях лечения больных COVID

Выработанные медиками методы лечения больных коронавирусом в последнее время периодически оказываются неэффективными. Об этом сообщил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По словам доктора, принципиально факторы риска тяжелого течения не поменялись, но настораживают изменения самого вируса. Врачи сталкиваются со случаями, когда пациенту не помогает привычный метод лечения.

"В последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус же за эти 1,5 года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал", - сказал Проценко в беседе с радио "Эхо Москвы".

Он посоветовал россиянам вакцинироваться, так как только с помощью прививок можно преодолеть "этот замкнутый круг". Проценко добавил, что в Москве созданы очень доступные условия для вакцинации, и это единственный выход из сложившейся ситуации.

В России 10 июня был зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом до уровня конца февраля. Глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил, почему это произошло.