Новости

Эксперт назвал стоимость вакцинных туров в РФ для иностранцев 21:56
Мурашко объяснил, почему в регионах РФ разная ситуация по коронавирусу 21:26
ЦСКА стал чемпионом Единой лиги, выиграв всухую серию у УНИКСа 21:08
Вирус изменил лицо: Проценко заявил о сложностях лечения больных COVID 20:41
Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше" 20:33
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:32
Сотрудница украинской биолаборатории выкрала флаконы с опасным вирусом 20:22
Суд арестовал блогера Хованского по делу об оправдании терроризма 20:20
Йеменский город Мариб подвергся обстрелу баллистическими ракетами 20:13
В Москве насильник совершил нападение на трех женщин в лесу 19:50
Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку 19:50
В Петербурге ограничат число посетителей зрелищных мероприятий 19:49
Два мощных взрыва прогремели в йеменском городе Мариб 19:35
Власти Москвы перенесли работы на Тверской из-за непогоды 19:29
Бензин подорожал в 67 регионах 19:10
МИД РФ: НАТО отказалось участвовать в Московской конференции по безопасности 19:01
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления 18:35
Ударивший Макрона мужчина приговорен к тюремному сроку и штрафу 18:35
На Урале задержали водителя автобуса, насмерть сбившего шесть человек 18:34
16 российских вузов впервые попали в международный рейтинг QS 18:33
В МИД РФ не понимают заявлений Госдепа США о "Северном потоке-2" 18:21
В ФМБА объяснили, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови 18:04
Спонсорам нежелательных НПО грозят пять лет тюрьмы 17:41
Опубликованы фото и видео кольцеобразного затмения Солнца 17:39
Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 20:41
Рубрика: Общество

Вирус изменил лицо: Проценко заявил о сложностях лечения больных COVID

Текст: Евгения Думанская
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Выработанные медиками методы лечения больных коронавирусом в последнее время периодически оказываются неэффективными. Об этом сообщил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
В ВОЗ предрекли распространение индийского штамма COVID-19 в Европе

По словам доктора, принципиально факторы риска тяжелого течения не поменялись, но настораживают изменения самого вируса. Врачи сталкиваются со случаями, когда пациенту не помогает привычный метод лечения.

"В последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус же за эти 1,5 года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал", - сказал Проценко в беседе с радио "Эхо Москвы".

Он посоветовал россиянам вакцинироваться, так как только с помощью прививок можно преодолеть "этот замкнутый круг". Проценко добавил, что в Москве созданы очень доступные условия для вакцинации, и это единственный выход из сложившейся ситуации.

В России 10 июня был зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом до уровня конца февраля. Глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил, почему это произошло.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше"
Завершено строительство морской части первой нитки "Северного потока-2"
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Песков о решении УЕФА по Украине: Спорт должен быть без политики
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19