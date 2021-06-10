Подъем заболеваемости коронавирусом в России связан в том числе с несоблюдением населением профилактических мер, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр пояснил, что основой блокирования распространения вируса является формирование коллективного иммунитета, и сейчас самое лучшее время, чтобы пройти вакцинацию. В период отпусков Мурашко посоветовал заблаговременно позаботиться о своей защите, поскольку осенью нас ждет еще и сезонная инфекция, и нужно будет ставить прививки от гриппа.

"Готовитесь в отпуск, хотите провести его спокойно, хотите после отпуска отдохнувшими, здоровыми вернуться домой - провакцинируйтесь", - говорит Мурашко.

Второй важный фактор, обозначенный главой Минздрава, - соблюдение профилактических мер. Это масочный режим, дистанцирование и другие ограничительные мероприятия, передает РИА Новости.

За минувшие сутки в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса, что стало максимальным значением с конца февраля. Темп прироста ускорился с 0,20 до 0,23%.