Новый этап программы туристического кешбэка стартует с 16 июня

С 16 июня начинается четвертый этап программы по возмещению россиянам части затрат на отдых внутри страны, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Догузова напомнила, что текущий этап завершается 15 июня, и уже на следующий день стартует новый, в рамках которого можно будет покупать путевки на осень.

"Рассчитываем, что до 2 млрд нам может понадобиться на осеннее окно", - цитирует министра РИА Новости.

По словам Догузовой, новый этап программы станет для россиян отличной возможностью купить туры в сезон по акциям раннего бронирования, посетить любой регион страны и сэкономить за счет кешбэка.

Владимир Путин ранее предложил продлить программу возврата 20% от стоимости путевки до конца года. Согласно условиям, сумма кешбэка за одну поездку не может превышать 20 тысяч рублей.

Ранее туроператоры объяснили, как обстоят дела с бронированием в Крыму и Краснодарском крае, и назвали условия, которые могут повлиять на снижение цен.