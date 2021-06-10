Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.06.2021 20:58
Рубрика: Коммерческий транспорт

Новый Volkswagen Multivan: дизайн в стиле Golf, столик и гибрид

Текст: Валерий Карташов
Мировая премьера Volkswagen Multivan седьмого поколения состоялась в четверг, 11 июня, в онлайн-формате. Этому предшествовала длительная тизерная кампания модели.
Фото: Пресс-служба Volkswagen Фото: Пресс-служба Volkswagen
Фото: Пресс-служба Volkswagen

Экстерьер Multivan отличает оригинальная форма кузова с более плавными линиями, двухцветная окраска, узкая головная оптика со светодиодной полосой (как у последнего Golf), горизонтальные фонари, короткий капот, иная бамперная группа, стилистические элементы от Caddy, развитый спойлер. При этом автомобиль сохранил характерный и узнаваемый силуэт.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
УАЗ показал первый заднеприводный грузовик

Главное - внутреннее убранство стало ещё практичнее за счёт пересмотренной системы трансформации. К примеру, интерьер имеет многофункциональный столик, который можно перемещать к любому из кресел. Сами сиденья оборудованы специальной рельсовой системой. Соответственно они способны передвигаться по всему салону. Также кресла и вовсе снимаются.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Помимо этого, внутри Multivan может похвастать передней панелью с современной архитектурой, фирменным рулевым колесом, электронным селектором трансмиссии и стояночного тормоза, широким цельным дисплеем комбинации приборов и информационно-развлекательной системы, а также системой кругового видеообзора, двухцветной отделкой, атмосферной подсветкой, двумя люками на крыше и большой площадью остекления.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Что касается технической части, то новый Multivan базируется на модульной платформе MQB. Минивэн впервые получил гибридную модификацию eHybrid (218 л.с. и 160 кВт). В гибридную силовую установку входит бензиновый турбодвигатель, электромотор, литий-ионный аккумулятор, 6-ступенчатый "робот" DSG. Переднеприводная машина способна двигаться и в полностью электрическом режиме. Также автомобиль будет предлагаться с турбированными агрегатами 1.5 TSI (136 л.с.) и 2.0 TSI (204 л.с.). Коробка - 7-ступенчатый "робот".

Volkswagen Multivan седьмой генерации появится в продаже во второй половине текущего года.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
#Volkswagen