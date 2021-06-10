Новый Volkswagen Multivan: дизайн в стиле Golf, столик и гибрид

Мировая премьера Volkswagen Multivan седьмого поколения состоялась в четверг, 11 июня, в онлайн-формате. Этому предшествовала длительная тизерная кампания модели.

Экстерьер Multivan отличает оригинальная форма кузова с более плавными линиями, двухцветная окраска, узкая головная оптика со светодиодной полосой (как у последнего Golf), горизонтальные фонари, короткий капот, иная бамперная группа, стилистические элементы от Caddy, развитый спойлер. При этом автомобиль сохранил характерный и узнаваемый силуэт.

Главное - внутреннее убранство стало ещё практичнее за счёт пересмотренной системы трансформации. К примеру, интерьер имеет многофункциональный столик, который можно перемещать к любому из кресел. Сами сиденья оборудованы специальной рельсовой системой. Соответственно они способны передвигаться по всему салону. Также кресла и вовсе снимаются.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Помимо этого, внутри Multivan может похвастать передней панелью с современной архитектурой, фирменным рулевым колесом, электронным селектором трансмиссии и стояночного тормоза, широким цельным дисплеем комбинации приборов и информационно-развлекательной системы, а также системой кругового видеообзора, двухцветной отделкой, атмосферной подсветкой, двумя люками на крыше и большой площадью остекления.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

Что касается технической части, то новый Multivan базируется на модульной платформе MQB. Минивэн впервые получил гибридную модификацию eHybrid (218 л.с. и 160 кВт). В гибридную силовую установку входит бензиновый турбодвигатель, электромотор, литий-ионный аккумулятор, 6-ступенчатый "робот" DSG. Переднеприводная машина способна двигаться и в полностью электрическом режиме. Также автомобиль будет предлагаться с турбированными агрегатами 1.5 TSI (136 л.с.) и 2.0 TSI (204 л.с.). Коробка - 7-ступенчатый "робот".

Volkswagen Multivan седьмой генерации появится в продаже во второй половине текущего года.