ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России

ОПЕК ожидает роста добычи нефти и конденсата в России в 2021 году на 0,03 миллиона баррелей в сутки - до 10,63 миллиона. Об этом говорится в ежемесячном докладе организации.

По предварительным данным, этот показатель в мае в месячном выражении составил 10,75 миллиона баррелей в сутки.

"На фоне этого добыча в России во втором квартале 2021 года был пересмотрена в сторону увеличения на 0,049 миллиона баррелей в сутки в среднем - до 10,71 миллиона баррелей в сутки, в то время как во втором полугодии 2021 года, как ожидается, останется на уровне 10,66 миллиона баррелей в сутки", - указывается в прогнозе.

Ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи нефти и конденсата на 0,02 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2020 года, до 10,61 миллиона.

На июньской встрече участники ОПЕК+ подтвердили прошлые договоренности о постепенном наращивании производства. Так, в июне страны альянса суммарно увеличат добычу на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле - на 441 тысяч.

Доля России в этом увеличении будет невелика - по 39 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. Это связано с тем, что наша страна получила исключительное право нарастить добычу суммарно на 260 тысяч баррелей в сутки в феврале-апреле.